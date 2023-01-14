В домах белгородцев трясутся окна во время военных учений

Напомним, утро 14 января в Белгородской области было неспокойным. В Корочанском районе произошёл пожар в бывшем здании дома культуры и начальной школы. Из мирных жителей никто не пострадал, но людей из ближайших домов пришлось вывезти на безопасное расстояние на время тушения огня. Позже громкие звуки раздались в Белгороде и в Белгородском районе, об их последствиях не сообщалось.