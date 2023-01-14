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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

В домах белгородцев трясутся окна во время военных учений

Сегодня, 07:34
Фото: 1MI
Жительница Яковлевского городского округа обратилась с жалобой на это в вечернем эфире Вячеслава Гладкова.

По словам белгородки, в округе два дня проходили учения, люди слышали звуки взрывов, а в домах тряслись окна. Женщина попросила, чтобы об учениях людей предупреждали заранее, что поможет им лишний раз не волноваться.

Губернатор с претензией согласился и отметил, что учения могут вызывать беспокойство у живущих поблизости. Гладков рассказал, что на прошедшем 13 января заседании оперативного штаба региона как раз обсуждали вопрос, что военные должны доводить до жителей эту информацию, потому что учения «создают большой шум, который мешает людям, живущим рядом».

Напомним, утро 14 января в Белгородской области было неспокойным. В Корочанском районе произошёл пожар в бывшем здании дома культуры и начальной школы. Из мирных жителей никто не пострадал, но людей из ближайших домов пришлось вывезти на безопасное расстояние на время тушения огня. Позже громкие звуки раздались в Белгороде и в Белгородском районе, об их последствиях не сообщалось.

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#Евгений Грицков#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Вячеслав Гладков#Военные учения#Громкие звуки#Жалоба Гладкову
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