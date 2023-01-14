В Белгороде подземный переход превратился в каток

Из-за образовавшегося льда кажется, что в подземном переходе потолок. На самом деле, всё затопило, а во время морозов превратилось в лёд. Взрослый человек через такой переход в полный рост уже не пройдёт и даже не прокатится. Самое интересное начнётся, когда лёд начнёт таять. Тогда белгородцам предстоит искать другой способ перейти дорогу. Хотя многие уже это делают, не желая провалиться под лёд или просто упасть на нём.