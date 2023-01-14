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Posted Сегодня, 16:40

Published Сегодня, 16:40

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

В Белгороде подземный переход превратился в каток

Сегодня, 16:40
Фото: 1MI
Переход залило водой, которая превратилась в лёд. Произошло это в микрорайоне Спутник.

Читатель поделился с редакцией «Бел.Ру» видео из подземного перехода в микрорайоне Спутник. Судя по видео, подойдёт такой бесплатный каток только для детей, и то, бесстрашных — слишком мрачно вокруг.

Из-за образовавшегося льда кажется, что в подземном переходе потолок. На самом деле, всё затопило, а во время морозов превратилось в лёд. Взрослый человек через такой переход в полный рост уже не пройдёт и даже не прокатится. Самое интересное начнётся, когда лёд начнёт таять. Тогда белгородцам предстоит искать другой способ перейти дорогу. Хотя многие уже это делают, не желая провалиться под лёд или просто упасть на нём.

Видео: 1MI
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#Артем Черненко#Новости Белгорода#Белгород#Подземка#Подземный переход#Лёд#Каток#Эксклюзив#Видео
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