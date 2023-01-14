Под Белгородом оленуха вышла на заледеневшую реку, упала и не могла выбраться

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Управление экоохотнадзора по Белгородской области в соцсетях опубликовало видео о спасении молодой оленухи, которая не могла выбраться со скользкого льда. Она пролежала на льду целый день, и местные жители обратились за помощью к специалистам.
Произошло всё на русле реки Короча недалеко от села Большое Городище в Шебекинском городском округе. Каждая попытка передвижения могла закончиться для животного смертью.
Сотрудники управления и егеря охотхозяйства осторожно подобрались к лежащей оленухе по тонкому льду и вытянули её на берег, после чего она убежала в лес.
Специалисты рассказали, что особенности строения конечностей у оленей и большой вес не идут им на пользу зимой. На льду ноги разъезжаются, животное падает, выбивается из сил, чтобы подняться, и может погибнуть.