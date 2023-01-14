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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Под Белгородом оленуха вышла на заледеневшую реку, упала и не могла выбраться

Сегодня, 09:29
К спасению самки оленя пришлось привлекать специалистов экоохотнадзора и егерей охотничьего хозяйства.

Управление экоохотнадзора по Белгородской области в соцсетях опубликовало видео о спасении молодой оленухи, которая не могла выбраться со скользкого льда. Она пролежала на льду целый день, и местные жители обратились за помощью к специалистам.

Произошло всё на русле реки Короча недалеко от села Большое Городище в Шебекинском городском округе. Каждая попытка передвижения могла закончиться для животного смертью.

Сотрудники управления и егеря охотхозяйства осторожно подобрались к лежащей оленухе по тонкому льду и вытянули её на берег, после чего она убежала в лес.

Специалисты рассказали, что особенности строения конечностей у оленей и большой вес не идут им на пользу зимой. На льду ноги разъезжаются, животное падает, выбивается из сил, чтобы подняться, и может погибнуть.

#Евгений Грицков#Происшествия#Шебекинский горокруг#Спасение оленухи#Лёд#Экоохотнадзор
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