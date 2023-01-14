По центральной улице Белгорода прошёл медведь

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
В Белгороде 14 января проходит масштабный фестиваль вареников. Одним из сюрпризов для жителей города и гостей праздника стал небольшой медведь, которого провели по центральной улице города.
Белгородцы смогли посмотреть на животное, которое совсем не показалось опасным, на Белгородском Арбате. Медведя провели по улице по направлению к Соборной площади и увезли.
С программой фестиваля можно ознакомиться здесь. Всё только началось, ещё можно многое успеть увидеть.