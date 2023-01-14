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Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

По центральной улице Белгорода прошёл медведь

Сегодня, 09:51
Фото: Белгородский центр туризма
медведь на улицах Белгорода

На фестивале вареников в Белгороде по улицам провели медведя

С такого сюрприза для горожан начали фестиваль вареников в областном центре.

В Белгороде 14 января проходит масштабный фестиваль вареников. Одним из сюрпризов для жителей города и гостей праздника стал небольшой медведь, которого провели по центральной улице города.

Белгородцы смогли посмотреть на животное, которое совсем не показалось опасным, на Белгородском Арбате. Медведя провели по улице по направлению к Соборной площади и увезли.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь. Всё только началось, ещё можно многое успеть увидеть.

медведь на улицах Белгородамедведь на улицах Белгорода
медведь на улицах Белгорода
Фото: Белгородский центр туризма
#Евгений Грицков#Город#Новости Белгорода#Белгород#Фестиваль вареников#Медведь
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