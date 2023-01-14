Около 30 тысяч вареников раздали бесплатно на фестивале в Белгороде

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Свои рецепты вареников представили все города, округа и районы Белгородской области. Дегустация сопровождается творческой презентацией, которую оценивает жюри.
В правительстве области сообщили, что отправили посылки с варениками жителям Белгородской области, которые находятся сейчас в ПВР в Тульской и Московской областях. Свои порции лакомства получат и военные. Для этого приготовили 64 тысячи вареников с разными начинками, ими накормят около 3,5 тыс. человек. 200 вареников раздали малоимущим горожанам у женского монастыря.
Программа фестиваля началась в том числе проходом медведя по Белгородскому Арбату. Завершится праздник выступлением группы «Градусы» на Соборной площади. Можно ещё успеть и на автобусную экскурсию, которая стартует в 17 часов.