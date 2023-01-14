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Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Около 30 тысяч вареников раздали бесплатно на фестивале в Белгороде

Сегодня, 11:50
Фото: управление по туризму Белгородской области
фестиваль вареников в Белгороде
Праздник проходит в областном центре на Белгородском Арбате и на Соборной площади.

Свои рецепты вареников представили все города, округа и районы Белгородской области. Дегустация сопровождается творческой презентацией, которую оценивает жюри.

В правительстве области сообщили, что отправили посылки с варениками жителям Белгородской области, которые находятся сейчас в ПВР в Тульской и Московской областях. Свои порции лакомства получат и военные. Для этого приготовили 64 тысячи вареников с разными начинками, ими накормят около 3,5 тыс. человек. 200 вареников раздали малоимущим горожанам у женского монастыря.

Программа фестиваля началась в том числе проходом медведя по Белгородскому Арбату. Завершится праздник выступлением группы «Градусы» на Соборной площади. Можно ещё успеть и на автобусную экскурсию, которая стартует в 17 часов.

 

фестиваль вареников в Белгородефестиваль вареников в Белгороде
фестиваль вареников в Белгороде
Фото: управление по туризму Белгородской области
#Евгений Грицков#Город#Новости Белгорода#Белгород#Фестиваль вареников
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