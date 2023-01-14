Около 30 тысяч вареников раздали бесплатно на фестивале в Белгороде

В правительстве области сообщили, что отправили посылки с варениками жителям Белгородской области, которые находятся сейчас в ПВР в Тульской и Московской областях. Свои порции лакомства получат и военные. Для этого приготовили 64 тысячи вареников с разными начинками, ими накормят около 3,5 тыс. человек. 200 вареников раздали малоимущим горожанам у женского монастыря.