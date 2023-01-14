Крупный пожар возник в бывшем здании дома культуры и школы в Белгородской области

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
Пожар произошёл на территории бывшего здания дома культуры и начальной школы в Корочанском районе. Никто из жителей района не пострадал, на месте работают оперативные службы, на момент публикации тушение пожара ещё продолжается.
Есть опасность, что огонь может перекинуться на близлежащие частные дома, поэтому их жителей временно вывезли на безопасное расстояние.
В оперативной сводке МЧС подробностей о происшествии пока не сообщалось.