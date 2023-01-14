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Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

Крупный пожар возник в бывшем здании дома культуры и школы в Белгородской области

Сегодня, 05:51
Фото: 1MI
Среди мирного населения никто не пострадал, жителей ближайших домов вывезли на безопасное расстояние, рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

Пожар произошёл на территории бывшего здания дома культуры и начальной школы в Корочанском районе. Никто из жителей района не пострадал, на месте работают оперативные службы, на момент публикации тушение пожара ещё продолжается.

Есть опасность, что огонь может перекинуться на близлежащие частные дома, поэтому их жителей временно вывезли на безопасное расстояние.

В оперативной сводке МЧС подробностей о происшествии пока не сообщалось.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Корочанский район#Вячеслав Гладков#Пожар#Здание школы#Эвакуация
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