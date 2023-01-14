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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Как прошёл фестиваль вареников в Белгороде: фото

Сегодня, 14:05
Фото: Артём Черненко / Bel.ru
Фестиваль вареников прошёл в Белгороде 14 января. Яркие моменты с праздника — в фоторепортаже «Бел.Ру».

Проходил фестиваль на улице 50-летия Белгородской области. Там расставили шатры, подготовили фотозоны и концертные площадки, подвезли полевые кухни. Всё — для того, чтобы организовать праздник и раздать как можно больше бесплатных вареников. К слову, уже в обед их успели наготовить 30 тыс. штук

Фото: Артём Черненко / Bel.ru

Для тех, кто уже поел, приготовили мастер-классы, различные игры и конкурсы, а также песни и пляски. Например, можно было посмотреть на виртуозное обращение с бензопилой или же попробовать приготовить вареник самому — но не из теста и начинки, а из ткани и ниток. Да, было на фестивале и такое.

Фото: Артём Черненко / Bel.ru

Что касается самого главного — вареников, то их было целое множество. И с картошкой, и с вишней, и с творогом. Муниципалитеты представляли настоящую экзотику — вареники с сыром и мелом, с шоколадом, с яблоками и грушей. Жарили и большую яичницу, и шашлык — еды наверняка хватило всем.

Фото: Артём Черненко / Bel.ru

В правительстве области также сообщили, что отправили посылки с варениками жителям Белгородской области, которые находятся сейчас в ПВР в Тульской и Московской областях. Свои порции лакомства получат и военные. Для этого приготовили 64 тысячи вареников с разными начинками, ими накормят около 3,5 тыс. человек. 200 вареников раздали малоимущим горожанам у женского монастыря.

Программа фестиваля началась в том числе проходом медведя по Белгородскому Арбату. Завершился  праздник выступлением группы «Градусы» на Соборной площади. 

Фестиваль вареников в Старом Осколе стартовал на день раньше
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