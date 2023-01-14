Как прошёл фестиваль вареников в Белгороде: фото

Для тех, кто уже поел, приготовили мастер-классы, различные игры и конкурсы, а также песни и пляски. Например, можно было посмотреть на виртуозное обращение с бензопилой или же попробовать приготовить вареник самому — но не из теста и начинки, а из ткани и ниток. Да, было на фестивале и такое.