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Posted Сегодня, 18:41

Published Сегодня, 18:41

Modified Сегодня, 18:43

Updated Сегодня, 18:43

Группа «Градусы» пожаловалась, что их не угостили варениками на фестивале

Сегодня, 18:41
Фото: соцсети группы "Градусы"
Так солист Роман Пашков на сцене пошутил с белгородцами. Музыкантам предложили взять с собой замороженное блюдо.

Сегодня в Белгороде прошёл фестиваль вареников. Закончилось массовое мероприятие выступлением группы «Градусы». Во время концерта солист группы Роман Пашков признался, что ранее ему не приходилось выступать на таком празднике, несмотря на насыщенную гастрольную жизнь.

Также музыкант в шутку посетовал, что варениками группу до сих пор не угостили. Зато предложили дать с собой пять килограммов замороженных вареников. Видимо, музыканты приехали на праздник уже после того, как все свежие вареники раздали.

Честно говоря, много где выступали, но на фестивале вареников — впервые. При этом варениками нас пока не угостили. Мы попросили, нам сказали: «Вам 5 кг замороженных нужно?» Думаю, возьмём.
Роман Пашков, солист группы «Градусы»
Видео: соцсети "БелПресса"
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