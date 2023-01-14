Громкие звуки в Новом Осколе объяснили работой российских военных на полигоне

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Днём 14 января в Новооскольском городском округе снова было громко. Администрация округа оперативно сообщила, что громкие звуки объясняются работой российских военнослужащих на военном полигоне и что переживать не о чем.
Напомним, 12 января на производственной базе в Новом Осколе произошёл пожар во время проведения ремонтных работ. Вылетевший осколок пробил лобовое стекло проезжающего автомобиля. Никто не пострадал.