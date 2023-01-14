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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Громкие звуки в Новом Осколе объяснили работой российских военных на полигоне

Сегодня, 11:23
Фото: Bel.ru
Около 13:30 в одном из районов Белгородской области было громко. Местные власти заверили, что беспокоиться не стоит.

Днём 14 января в Новооскольском городском округе снова было громко. Администрация округа оперативно сообщила, что громкие звуки объясняются работой российских военнослужащих на военном полигоне и что переживать не о чем.

Напомним, 12 января на производственной базе в Новом Осколе произошёл пожар во время проведения ремонтных работ. Вылетевший осколок пробил лобовое стекло проезжающего автомобиля. Никто не пострадал.

Вячеслав Гладков прокомментировал происшествие в Новом Осколе
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#Евгений Грицков#Общество#Новый Оскол#Громкие звуки#Военный полигон
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