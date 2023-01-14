Фестиваль вареников в Старом Осколе стартовал на день раньше

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
В программе была раздача вареников, продажа других кушаний, ярмарка. Посетители развлекались танцами, водили хороводы. Популярностью пользовались битвы подушками в виде вареников, встречались и гости в тематических костюмах.
Вареники можно было попробовать как традиционные, так и по оригинальным рецептам. Всего работало девять торговых точек. В меню также была полевая каша. Видео хоровода можно посмотреть в нашем Telegram-канале.
В Белгороде фестиваль вареников пройдёт 14 января, он обещает быть более масштабным. С подробной афишей и картой мероприятия можно ознакомиться здесь.
Напомним, 10 тыс. вареников в этот день раздадут и российским военным, находящимся в регионе.