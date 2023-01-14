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Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Фестиваль вареников в Старом Осколе стартовал на день раньше

Сегодня, 06:45
Фото: Татьяна Панарина / Bel.ru
фестиваль вареников в Старом Осколе
Первые кушанья старооскольцы попробовали в парке «Зелёный Лог» 13 января.

В программе была раздача вареников, продажа других кушаний, ярмарка. Посетители развлекались танцами, водили хороводы. Популярностью пользовались битвы подушками в виде вареников, встречались и гости в тематических костюмах.

Вареники можно было попробовать как традиционные, так и по оригинальным рецептам. Всего работало девять торговых точек. В меню также была полевая каша. Видео хоровода можно посмотреть в нашем Telegram-канале.

В Белгороде фестиваль вареников пройдёт 14 января, он обещает быть более масштабным. С подробной афишей и картой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Напомним, 10 тыс. вареников в этот день раздадут и российским военным, находящимся в регионе.

фестиваль вареников в Старом Осколефестиваль вареников в Старом Осколе
фестиваль вареников в Старом Осколе
Фото: Татьяна Панарина / Бел.Ру
Группа «Градусы» выступит на фестивале вареников в Белгороде
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#Татьяна Панарина#Общество#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Фестиваль вареников
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