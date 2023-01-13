За три месяца в фонд поддержки военнослужащих белгородцы перевели 13 млн рублей

Posted Сегодня, 20:22
Published Сегодня, 20:22
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
В вечернем прямом эфире мужчина поинтересовался у главы региона, какую сумму успел собрать фонд поддержки военнослужащих и их семей благодаря пожертвованиям белгородцев. По словам Вячеслава Гладкова, сумма была собрана немаленькая:
За три месяца работы в фонд пожертвовали 13 млн рублей. На сегодняшний день из этих денег осталось только 3 млн рублей. Остальные потратили на приобретение комплектов снаряжений, горелок, термосов, одноразовой посуды, носков, шапок и другого. Все отчёты формируются, фонд в любое время может их предоставить. Большое спасибо всем, кто отправлял деньги на приобретение необходимых вещей для военных.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что «Белгородский фонд поддержки военнослужащих и их семей» был создан 17 октября 2022 года. Пожертвовать деньги на помощь участникам СВО может любой желающий белгородец.