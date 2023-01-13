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Posted Сегодня, 20:22

Published Сегодня, 20:22

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

За три месяца в фонд поддержки военнослужащих белгородцы перевели 13 млн рублей

Сегодня, 20:22
Фото: 1MI
Деньги.
Большую часть денег уже потратили на приобретение необходимых вещей для военнослужащих, сообщил в прямом эфире губернатор Вячеслав Гладков.

В вечернем прямом эфире мужчина поинтересовался у главы региона, какую сумму успел собрать фонд поддержки военнослужащих и их семей благодаря пожертвованиям белгородцев. По словам Вячеслава Гладкова, сумма была собрана немаленькая:

За три месяца работы в фонд пожертвовали 13 млн рублей. На сегодняшний день из этих денег осталось только 3 млн рублей. Остальные потратили на приобретение комплектов снаряжений, горелок, термосов, одноразовой посуды, носков, шапок и другого. Все отчёты формируются, фонд в любое время может их предоставить. Большое спасибо всем, кто отправлял деньги на приобретение необходимых вещей для военных.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что «Белгородский фонд поддержки военнослужащих и их семей» был создан 17 октября 2022 года. Пожертвовать деньги на помощь участникам СВО может любой желающий белгородец.

В Белгородской области создан фонд поддержки военнослужащих
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#Александра Склярова#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Фонд#Пожертвования
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