Военнослужащим в Белгородской области раздадут 10 тыс. вареников

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Военным в Белгородской области раздадут 10 тыс. вареников в честь старого Нового года. 14 января блюдо для военнослужащих будут готовить волонтёры.
Как написал глава региона, вареники с картошкой, вишней и творогом 13 января привезли на солдатский привал. При необходимости вареников привезут ещё столько, сколько потребуется, уточнил Гладков. Он также поблагодарил всех, кто помогает военным.
Напомним, фестиваль вареников в Белгороде состоится 14 января. На празднике собираются представить уникальную коллекцию рецептов вареников, в том числе с мелом.