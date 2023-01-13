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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Военнослужащим в Белгородской области раздадут 10 тыс. вареников

Сегодня, 11:56
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Завтра, 14 января, волонтёры приготовят вареники и отдадут их военнослужащим. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, угощения привезут столько, сколько потребуется.

Военным в Белгородской области раздадут 10 тыс. вареников в честь старого Нового года. 14 января блюдо для военнослужащих будут готовить волонтёры.

Как написал глава региона, вареники с картошкой, вишней и творогом 13 января привезли на солдатский привал. При необходимости вареников привезут ещё столько, сколько потребуется, уточнил Гладков. Он также поблагодарил всех, кто помогает военным.

Напомним, фестиваль вареников в Белгороде состоится 14 января. На празднике собираются представить уникальную коллекцию рецептов вареников, в том числе с мелом.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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#Наталья Корявых#Общество#Фестиваль вареников#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Военные#Вареники
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