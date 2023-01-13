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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Во время ремонта танка в Белгородской области сдетонировал боеприпас

Сегодня, 09:22
Фото: 1MI
ЧП произошло 12 января. На базе начался пожар, после чего взорвался боеприпас, пишет Telegram-канал Baza. Пострадавших нет, но один танк уничтожен.
Сюжет
Пожар

В Белгородской области уничтожен танк из-за детонации боеприпаса. Ещё две боевые машины получили повреждения. Сообщается, что это произошло из-за пожара.

ЧП на ремонтно-технической базе произошло 12 января. По предварительным данным, начался пожар из-за нарушения пожарной безопасности во время ремонта.

Огонь с уничтоженного танка перекинулся на два других Т-72, стоявших неподалёку. Эти машины удалось спасти.

Сообщается, что пожарные прибыли на место происшествия спустя два часа после возгорания. Огонь потушили за полчаса. Никто не пострадал.

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#Наталья Корявых#Происшествия#Пожар#Белгородская область#Танк#Ремонт#Детонация#Боеприпас
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