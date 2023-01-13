Во время ремонта танка в Белгородской области сдетонировал боеприпас

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В Белгородской области уничтожен танк из-за детонации боеприпаса. Ещё две боевые машины получили повреждения. Сообщается, что это произошло из-за пожара.
ЧП на ремонтно-технической базе произошло 12 января. По предварительным данным, начался пожар из-за нарушения пожарной безопасности во время ремонта.
Огонь с уничтоженного танка перекинулся на два других Т-72, стоявших неподалёку. Эти машины удалось спасти.
Сообщается, что пожарные прибыли на место происшествия спустя два часа после возгорания. Огонь потушили за полчаса. Никто не пострадал.