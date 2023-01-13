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Владельцы «Сити Молла» выплатили штраф за сброс загрязняющих веществ в сточные воды

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI
Арбитражный суд принял отказ водоканала от исковых требований к ООО «Южный полюс».

В ноябре прошлого года стало известно, что ГУП «Белоблводоканал» обратилось в Арбитражный суд области с иском к ООО «Южный полюс», управляющему ТРЦ «Сити Молл Белгородский». Водоканал требовал взыскать с компании 351 тыс. рублей за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод, а также 324 тыс. рублей за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения. Также в требования входила уплата госпошлины в размере 16 тыс. рублей.

10 ноября исковое заявление было принято к рассмотрению суда. Однако позже от водоканала в канцелярию суда поступило заявление об отказе от иска и просьба прекратить производство по делу, так как «Южный полюс» добровольно удовлетворил требования ведомства.

11 января суд отказ истца принял, производство по делу было прекращено.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», бенефициаром ООО «Южный полюс» является Ольга Савченко. Предприятие зарегистрировано в 2005 году по адресу: посёлок Дубовое, Щорса, 64.  По данному адресу расположен ТРК «Сити Молл».

Напомним, что с 24 ноября Белоблводоканал подал в суд более 20 исков, которые связаны с различными претензиями. Среди ответчиков АО «ЭФКО», «Корпорация ГРИНН».

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Белгородский арбитражный суд#Водоканал#Иск
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