Владельцы «Сити Молла» выплатили штраф за сброс загрязняющих веществ в сточные воды

В ноябре прошлого года стало известно, что ГУП «Белоблводоканал» обратилось в Арбитражный суд области с иском к ООО «Южный полюс», управляющему ТРЦ «Сити Молл Белгородский». Водоканал требовал взыскать с компании 351 тыс. рублей за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод, а также 324 тыс. рублей за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения. Также в требования входила уплата госпошлины в размере 16 тыс. рублей.