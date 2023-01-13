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Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Вареники с мелом представят на фестивале в Белгороде

Сегодня, 08:17
Фото: 1MI
На мероприятии представят коллекцию традиционных семейных рецептов от белгородцев. 12 из них войдут в «Вареничную книгу Белого города». Один из самых оригинальных рецептов, которые представят на фестивале, — вареники с мелом, сообщили в пресс-службе мэрии.

На фестивале в Белгороде обещают представить уникальную коллекцию рецептов вареников. Семейными секретами приготовления поделились обычные горожане: спасатели, учителя, артисты, пенсионеры.

Представят на фестивале и вареники с мелом. Ингредиент добавят в тесто. 

По итогам фестиваля планируют собрать лучшие рецепты и включить их в «Вареничную книгу Белого города».

Фестиваль вареников пройдёт в Белгороде уже в шестой раз. Мероприятие состоится 14 января, начало — в 11:00. Праздничные мероприятия и мастер-классы пройдут на протяжении всего Белгородского Арбата и до Соборной площади.

Белгородские власти рассчитывают на не менее 20 тыс. зрителей на фестивале вареников
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