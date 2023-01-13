Вареники с мелом представят на фестивале в Белгороде

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
На фестивале в Белгороде обещают представить уникальную коллекцию рецептов вареников. Семейными секретами приготовления поделились обычные горожане: спасатели, учителя, артисты, пенсионеры.
Представят на фестивале и вареники с мелом. Ингредиент добавят в тесто.
По итогам фестиваля планируют собрать лучшие рецепты и включить их в «Вареничную книгу Белого города».
Фестиваль вареников пройдёт в Белгороде уже в шестой раз. Мероприятие состоится 14 января, начало — в 11:00. Праздничные мероприятия и мастер-классы пройдут на протяжении всего Белгородского Арбата и до Соборной площади.