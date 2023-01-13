Вареники с мелом представят на фестивале в Белгороде

На мероприятии представят коллекцию традиционных семейных рецептов от белгородцев. 12 из них войдут в «Вареничную книгу Белого города». Один из самых оригинальных рецептов, которые представят на фестивале, — вареники с мелом, сообщили в пресс-службе мэрии.

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