В ещё одном районе Белгородской области нашли бешеное животное

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Карантин по бешенству ввели в ещё одном населённом пункте Белгородской области. Ограничительные меры теперь действуют в селе Кубраки Вейделевского района.
Согласно постановлению правительства региона, эпизоотический очаг по бешенству находится на территории склада вблизи 1-го Школьного переулка в селе Кубраки. Неблагополучным по бешенству пунктом признали территорию в радиусе 500 метров от очага. Карантин действует два месяца после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного.
Напомним, в селе Айдар Ровеньского района накануне также ввели карантин на два месяца.