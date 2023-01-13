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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

В ещё одном районе Белгородской области нашли бешеное животное

Сегодня, 14:12
Фото: 1MI
Обнаружили его в селе Кубраки Вейделевского района, следует из постановления областного правительства. В населённом пункте ввели карантин.

Карантин по бешенству ввели в ещё одном населённом пункте Белгородской области. Ограничительные меры теперь действуют в селе Кубраки Вейделевского района.

Согласно постановлению правительства региона, эпизоотический очаг по бешенству находится на территории склада вблизи 1-го Школьного переулка в селе Кубраки. Неблагополучным по бешенству пунктом признали территорию в радиусе 500 метров от очага. Карантин действует два месяца после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного.

Напомним, в селе Айдар Ровеньского района накануне также ввели карантин на два месяца.

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#Наталья Корявых#Бешенство#Белгородская область#Вейделевский район#Карантин#Ограничения
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