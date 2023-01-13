В ещё одном районе Белгородской области нашли бешеное животное

Согласно постановлению правительства региона, эпизоотический очаг по бешенству находится на территории склада вблизи 1-го Школьного переулка в селе Кубраки. Неблагополучным по бешенству пунктом признали территорию в радиусе 500 метров от очага. Карантин действует два месяца после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного.