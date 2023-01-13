В Белгородской области заработала мастерская по производству окопных свечей

Posted Сегодня, 19:34
Published Сегодня, 19:34
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что с 5 января в Шебекинском техникуме промышленности и транспорта заработала мастерская по производству «окопных» свечей.
Ранее с просьбой организовать пункты приёма жестяных банок для изготовления «окопных» свечей к губернатору области обращалась белгородка. После её обращения сбор банок на новогодних праздниках организовали в местах сбора подарков военнослужащим. Теперь изготовлением свечей займутся в Шебекинском техникуме.
Организовали её волонтёры городского округа: студенты и преподаватели ссуза, простые жители. Свечные огарки и воск отдают храмы. Только за праздничные дни в этой мастерской было изготовлено 250 свечей, которые отправляются в воинские части.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области