В Белгородской области заработала мастерская по производству окопных свечей

Ранее с просьбой организовать пункты приёма жестяных банок для изготовления «окопных» свечей к губернатору области обращалась белгородка. После её обращения сбор банок на новогодних праздниках организовали в местах сбора подарков военнослужащим. Теперь изготовлением свечей займутся в Шебекинском техникуме.