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Posted Сегодня, 19:34

Published Сегодня, 19:34

Modified Сегодня, 19:36

Updated Сегодня, 19:36

В Белгородской области заработала мастерская по производству окопных свечей

Сегодня, 19:34
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Изготовление "окопных" свечей.
Мастерская в Шебекинском техникуме промышленности и транспорта открылась 5 января, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что с 5 января в Шебекинском техникуме промышленности и транспорта заработала мастерская по производству «окопных» свечей.

Ранее с просьбой организовать пункты приёма жестяных банок для изготовления «окопных» свечей к губернатору области обращалась белгородка. После её обращения сбор банок на новогодних праздниках организовали в местах сбора подарков военнослужащим. Теперь изготовлением свечей займутся в Шебекинском техникуме.

Организовали её волонтёры городского округа: студенты и преподаватели ссуза, простые жители. Свечные огарки и воск отдают храмы. Только за праздничные дни в этой мастерской было изготовлено 250 свечей, которые отправляются в воинские части.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Шебекинцы изготавливают военным окопные свечи
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#Александра Склярова#Общество#Операция на Украине#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Окопные свечи#Видео
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