В Белгородской области спасли забежавшую на школьный стадион косулю

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В Губкине на территорию образовательного комплекса «Перспектива» 11 января забежала косуля. У животного обнаружили рану на губе. Ветеринары оказали помощь: наложили швы и дали необходимые лекарства.
Годовалый самец косули забрёл на школьный стадион и не смог выбраться. Предполагается, что его напугали бродячие собаки, которые могли загнать его к человеческому жилью.
История закончилась благополучно. Сотрудники управления экоохотнадзора выпустили лесного жителя в естественную среду обитания — заказник «Архангельское».