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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В Белгородской области спасли забежавшую на школьный стадион косулю

Сегодня, 12:03
Фото: страница Михаила Лобазнова ВК
Животное было ранено. Ветеринары помогли ему, наложили швы и дали необходимые препараты. После этого косулю отпустили в естественную среду обитания, сообщили в региональном управлении экоохотнадзора.

В Губкине на территорию образовательного комплекса «Перспектива» 11 января забежала косуля. У животного обнаружили рану на губе. Ветеринары оказали помощь: наложили швы и дали необходимые лекарства.

Годовалый самец косули забрёл на школьный стадион и не смог выбраться. Предполагается, что его напугали бродячие собаки, которые могли загнать его к человеческому жилью.

История закончилась благополучно. Сотрудники управления экоохотнадзора выпустили лесного жителя в естественную среду обитания — заказник «Архангельское».

Видео: управление экоохотнадзора по Белгородской области
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