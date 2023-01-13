Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:24

Published Сегодня, 18:24

Modified Сегодня, 18:26

Updated Сегодня, 18:26

В Белгородской области могут запустить фотопроект «Жёны героев»

Сегодня, 18:24
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Форма.
С таким предложением к губернатору области в прямом эфире обратилась жительница региона.
Сюжет
СВО

В вечернем прямом эфире губернатору области поступило предложение от женщины организовать в регионе фотопроект «Жёны героев», в рамках которого супруги участников СВО фотографируются в военной форме. По её словам, такой проект уже реализован во многих городах.

Главе региона такая идея понравилась, и он предложил белгородке самой реализовать подобный проект.

Хорошее предложение. Вы можете сами стать инициатором проекта, обращайтесь к нам за грантом. Знаю ещё, что глава Яковлевского округа занимается подобным проектом. Если всё получится, то давайте мы организуем его проведение по всей Белгородской области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Фотопроект зародился в Самарской области ещё в начале сентября. С того времени проект стал популярным и обрёл почти федеральный масштаб. Инициаторами проекта выступили женсовет 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественный культурно-социальный фонд «Звезда и Лира».

Появятся ли в Белгороде новые баннеры с погибшими в СВО военными
Узнать подробнее
Читайте также:
Не служивших в армии россиян старше 30 лет могут отправить на военные сборыСемья военного пенсионера два года не может добиться памятника на его могилуШебекинцы изготавливают военным окопные свечи
#Александра Склярова#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Фотопроект#Военнослужащие
Подпишитесь
Состояние пострадавшей при обстреле Шебекино женщины стабильное
Сегодня, 16:48
Компании с украинскими владельцами: кто пережил 2022 год, а кто обанкротился
Сегодня, 15:00
Максим Егоров стал единоличным владельцем строительной компании ДСК
Сегодня, 13:17
В честь погибших на СВО белгородцев подготовили буклеты «Память Z»
Сегодня, 13:17
Белгородцы из постоянно обстреливаемого села объяснили, почему не уезжают
Сегодня, 11:33
Путин поручил определить подходы к восстановлению разрушенного обстрелами жилья
Сегодня, 12:10