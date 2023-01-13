В Белгородской области могут запустить фотопроект «Жёны героев»

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
В вечернем прямом эфире губернатору области поступило предложение от женщины организовать в регионе фотопроект «Жёны героев», в рамках которого супруги участников СВО фотографируются в военной форме. По её словам, такой проект уже реализован во многих городах.
Главе региона такая идея понравилась, и он предложил белгородке самой реализовать подобный проект.
Хорошее предложение. Вы можете сами стать инициатором проекта, обращайтесь к нам за грантом. Знаю ещё, что глава Яковлевского округа занимается подобным проектом. Если всё получится, то давайте мы организуем его проведение по всей Белгородской области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Фотопроект зародился в Самарской области ещё в начале сентября. С того времени проект стал популярным и обрёл почти федеральный масштаб. Инициаторами проекта выступили женсовет 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественный культурно-социальный фонд «Звезда и Лира».