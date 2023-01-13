Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

В Белгородской области 23 пары не побоялись заключить браки в пятницу, 13-го

Сегодня, 14:51
Фото: страница Татьяны Слюсаренко в соцсети
Статистику по бракам в необычный день привела глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко. Дата интересна тем, что выпала на суеверный день и на старый Новый год.

В пятницу, 13 января, в Белгородской области браки заключили 23 пары. О статистике свадеб в необычный день рассказала Татьяна Слюсаренко.

В этом году дата примечательна тем, что это пятница, 13-е, а также старый Новый год.

Ранее в Северный к женихам, которых мобилизовали, приехали невесты из Челябинской области. Для заключения брака девушкам пришлось преодолеть более 1,5 тыс. км.

Помимо этого, в ЗАГСе назвали наиболее популярные даты, которые белгородцы выбирают для заключения брака в 2023 году. Женихи и невесты отдают предпочтение числу 23, а также праздничным дням, в том числе Дню семьи, любви и верности.

«Зеркальные» и праздничные: какие даты выбрали белгородцы для свадеб в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области 103 мобилизованных получили по 100 тысяч рублей к свадьбеВ зеркальную дату в Белгородской области сыграли свадьбу 73 парыВ 2022 году в Белгородской области 505 пар отметили золотую свадьбу
#Анастасия Афанасенко#Общество#Белгородская область#Загс#Свадьба#Заключение брака#Статистика#Пятница#13-е#Старый новый год
Подпишитесь
Успеть за два дня: смогут ли белгородцы купить авто не по бешеной цене?
3 марта 2022, 06:32
Компании с украинскими владельцами: кто пережил 2022 год, а кто обанкротился
Сегодня, 15:00
Максим Егоров стал единоличным владельцем строительной компании ДСК
Сегодня, 13:17
В честь погибших на СВО белгородцев подготовили буклеты «Память Z»
Сегодня, 13:17
Белгородцы из постоянно обстреливаемого села объяснили, почему не уезжают
Сегодня, 11:33
Путин поручил определить подходы к восстановлению разрушенного обстрелами жилья
Сегодня, 12:10