В Белгородской области 23 пары не побоялись заключить браки в пятницу, 13-го

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
В пятницу, 13 января, в Белгородской области браки заключили 23 пары. О статистике свадеб в необычный день рассказала Татьяна Слюсаренко.
В этом году дата примечательна тем, что это пятница, 13-е, а также старый Новый год.
Ранее в Северный к женихам, которых мобилизовали, приехали невесты из Челябинской области. Для заключения брака девушкам пришлось преодолеть более 1,5 тыс. км.
Помимо этого, в ЗАГСе назвали наиболее популярные даты, которые белгородцы выбирают для заключения брака в 2023 году. Женихи и невесты отдают предпочтение числу 23, а также праздничным дням, в том числе Дню семьи, любви и верности.