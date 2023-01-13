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В белгородском управлении капитального строительства назначили врио руководителя

Сегодня, 07:16
Фото: 1MI

Дмитрий Новиков стал врио начальника УКСа Белгородской области

Прежнего руководителя уволили в декабре после критики губернатора. Имя врио главы УКСа сообщается на сайте ведомства.

Врио главы управления капитального строительства Белгородской области стал Дмитрий Новиков. О назначении сообщается на сайте ведомства.

Ранее Новиков занимал должность первого заместителя главы УКСа. Предыдущего руководителя ведомства Алексея Сошникова уволили после критики Гладкова.

Напомним, губернатор Вячеслав Гладков уволил Сошникова 28 декабря. Причиной стало недовольство главы региона ходом ремонта в детсадах и центре дополнительного образования в Белгороде. В тот день чиновник проверил детсады № 41, 12 и 1 и центр дополнительного образования № 1. Объекты были ещё не готовы, хотя сдать их планировали 31 декабря.

Гладков уволил начальника белгородского УКСа Алексея Сошникова
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#Общество#Дмитрий Новиков#Назначение#Управление капитального строительства#Наталья Корявых#Белгородская область#Алексей Сошников#Правительство#УКС
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