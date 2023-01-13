В белгородском управлении капитального строительства назначили врио руководителя

Врио главы управления капитального строительства Белгородской области стал Дмитрий Новиков. О назначении сообщается на сайте ведомства.
Ранее Новиков занимал должность первого заместителя главы УКСа. Предыдущего руководителя ведомства Алексея Сошникова уволили после критики Гладкова.
Напомним, губернатор Вячеслав Гладков уволил Сошникова 28 декабря. Причиной стало недовольство главы региона ходом ремонта в детсадах и центре дополнительного образования в Белгороде. В тот день чиновник проверил детсады № 41, 12 и 1 и центр дополнительного образования № 1. Объекты были ещё не готовы, хотя сдать их планировали 31 декабря.