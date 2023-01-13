В белгородском управлении капитального строительства назначили врио руководителя

Напомним, губернатор Вячеслав Гладков уволил Сошникова 28 декабря. Причиной стало недовольство главы региона ходом ремонта в детсадах и центре дополнительного образования в Белгороде. В тот день чиновник проверил детсады № 41, 12 и 1 и центр дополнительного образования № 1. Объекты были ещё не готовы, хотя сдать их планировали 31 декабря.