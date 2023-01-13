В белгородском агропромышленном комплексе «Агрофуд» появился новый гендиректор

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 10 января текущего года новым генеральным директором агропромышленного комплекса «Агрофуд» стала Ольга Коробко. Как мы писали ранее, с декабря прошлого года Коробко стала владелицей этой компании. Ранее предприниматель занимала пост генерального директора компании «Агроальянс» в Губкине, которая занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.