Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

В белгородском агропромышленном комплексе «Агрофуд» появился новый гендиректор

Сегодня, 13:13
Фото: 1MI
Им стала Ольга Коробко, которой с декабря прошлого года стала принадлежать компания. Ранее эту должность занимал Александр Смердов.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 10 января текущего года новым генеральным директором агропромышленного комплекса «Агрофуд» стала Ольга Коробко. Как мы писали ранее, с декабря прошлого года Коробко стала владелицей этой компании. Ранее предприниматель занимала пост генерального директора компании «Агроальянс» в Губкине, которая занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Что касается генерального директора фирмы «Агрофуд», до января должность занимал Александр Смердов. Он также является гендиректором компаний «Агроальянс» (Губкин) и «Инвест Групп» (Москва).

«Агрофуд» работает в Губкине с 2016 года и занимается переработкой и консервированием мяса. Ранее предприятие принадлежало Наталье Черненко. Чистая прибыль компании по итогам 2021 года составила 7,1 млн рублей.

В белгородском агропромышленном комплексе «Агрофуд» появился новый владелец
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская компания «АгроФуд» не пустила с проверкой сотрудника РоссельхознадзораВ белгородском агропромышленном комплексе «Агрофуд» появился новый владелец
#Кристина Семенчук#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область#Агропромышленное предприятие#Директор#Владелец
Подпишитесь
Успеть за два дня: смогут ли белгородцы купить авто не по бешеной цене?
3 марта 2022, 06:32
Компании с украинскими владельцами: кто пережил 2022 год, а кто обанкротился
Сегодня, 15:00
Максим Егоров стал единоличным владельцем строительной компании ДСК
Сегодня, 13:17
В честь погибших на СВО белгородцев подготовили буклеты «Память Z»
Сегодня, 13:17
Белгородцы из постоянно обстреливаемого села объяснили, почему не уезжают
Сегодня, 11:33
Путин поручил определить подходы к восстановлению разрушенного обстрелами жилья
Сегодня, 12:10