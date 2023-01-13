В белгородском агропромышленном комплексе «Агрофуд» появился новый гендиректор

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 10 января текущего года новым генеральным директором агропромышленного комплекса «Агрофуд» стала Ольга Коробко. Как мы писали ранее, с декабря прошлого года Коробко стала владелицей этой компании. Ранее предприниматель занимала пост генерального директора компании «Агроальянс» в Губкине, которая занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Что касается генерального директора фирмы «Агрофуд», до января должность занимал Александр Смердов. Он также является гендиректором компаний «Агроальянс» (Губкин) и «Инвест Групп» (Москва).
«Агрофуд» работает в Губкине с 2016 года и занимается переработкой и консервированием мяса. Ранее предприятие принадлежало Наталье Черненко. Чистая прибыль компании по итогам 2021 года составила 7,1 млн рублей.