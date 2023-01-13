В Белгороде выросла стоимость проезда одного из маршрутов общественного транспорта

Журналист «Бел.Ру» связалась с «Организатором пассажирских перевозок Белгородской области», где также подтвердили, что тарификация 133 маршрута изменилась, потому что изменился путь следования. К примеру, стоимость проезда от «Сити Молла» до Дубовской Заставы безналичными составит 26 рублей и 30 руб. 50 коп. — при оплате наличными.



В то же время стоит отметить, что раньше поездка из городской черты до Дубовской Заставы обходилась пассажирам в 41 рубль при оплате безналом из-за добавления 20 рублей городского тарифа. Сейчас автобус отправляется от «Сити Молла», поэтому 20 рублей дополнительно оплачивать не приходится. При этом в пригороде оплата идёт по километражу. По причине изменения маршрута путь от «Сити Молла» до Дубовской Заставы увеличился — соответственно, выросла и стоимость проезда с 21 до 26 рублей на этом участке.