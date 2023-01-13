В Белгороде выросла стоимость проезда одного из маршрутов общественного транспорта

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Об изменении стоимости проезда в маршруте № 133 сообщили читатели «Бел.Ру». По их словам, с начала года автобус № 133 поменял маршрут и расписание.
Согласно изменениям в маршрутной сети Белгородской агломерации, маршрут № 133 «Сити Молл — с. Таврово-7 — Дубовская Застава» с 1 января изменил путь следования. Конечный остановочный пункт был перенесён с Энергомаша на «Сити Молл». Маршрут также продлили по улице Мирная.
Много вопросов по стоимости проезда. Маршрут автобуса № 133 стал короче, сейчас идет от «Сити Молла», а не от «Энергомаша», а цена за проезд стала выше. Чудеса!!! Ходить стал чаще? Нет! Стало ещё хуже. Может, надо просить, чтобы всё вернули обратно и конечную остановку «Энергомаш»?
Эдуард Сивцев, комментарий со страницы VK Вячеслава Гладкова
В комментариях на возмущения людей начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий ответил, что стоимость проезда была рассчитана на основании расстояний между остановками общественного транспорта.
Журналист «Бел.Ру» связалась с «Организатором пассажирских перевозок Белгородской области», где также подтвердили, что тарификация 133 маршрута изменилась, потому что изменился путь следования. К примеру, стоимость проезда от «Сити Молла» до Дубовской Заставы безналичными составит 26 рублей и 30 руб. 50 коп. — при оплате наличными.
В то же время стоит отметить, что раньше поездка из городской черты до Дубовской Заставы обходилась пассажирам в 41 рубль при оплате безналом из-за добавления 20 рублей городского тарифа. Сейчас автобус отправляется от «Сити Молла», поэтому 20 рублей дополнительно оплачивать не приходится. При этом в пригороде оплата идёт по километражу. По причине изменения маршрута путь от «Сити Молла» до Дубовской Заставы увеличился — соответственно, выросла и стоимость проезда с 21 до 26 рублей на этом участке.
Также местные жители возмущены движением автобуса по этому маршруту. Так, в населённом пункте Таврово-7 нет ни одной остановки.
Почему составили маршрут без остановок по посёлку Таврово 7, это равносильно тому, что городские автобусы будут ездить без остановок от конечной до конечной.
Людмила Токаренко, комментарий со страницы VK Вячеслава Гладкова
Начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий на это сообщил, что в указанном месте нет обустроенных остановок, поэтому осуществлять посадку и высадку пассажиров там нельзя.
10 лет были посадки/высадки, а теперь вдруг резко нет? Вы чем там думаете? Зачем тогда этот маршрут автобуса без остановок? Мы что теперь должны ходить по 2 км до остановки?
Людмила Токаренко
Чтобы подробнее разобраться, почему в населённом пункте не установили остановки и на сколько подорожал проезд по этому маршруту, редакция «Бел.Ру» готовит запрос в правительство области.
Напомним, что с 1 января автобусы в Белгородской агломерации ездят по 132 маршрутам. В их число входят 45 городских и 87 пригородных (семь из них — сезонные) маршрутов. Больше всего контрактов на перевозки получила Единая транспортная компания — 15. ЕТК будет обслуживать 36 маршрутов. С ООО «Белгородский пассажирский транспорт» заключили три контракта на обслуживание девяти маршрутов, с ООО «Автомиг» — 11 контрактов на 30 маршрутов и т. д.
Среди новшеств новой маршрутной сети — городские маршруты, где ранее не ходил общественный транспорт. К ним относится маршрут № 50 «Энергомаш — ул. 5 Августа — ул. Есенина» и № 48 «Аэропорт — улица Архиерейская — б-р Юности». Также по просьбам пассажиров в новой маршрутной сети вернули путь следования по маршрутам № 23 «ул. Пригородная — БГТУ» и 102М «Энергомаш — мкр Майский-8».
С января на маршрутах № 227, 234, 271, 311 изменили класс автобусов. При этом, если он был снижен, на маршрут пустили больше автобусов. Таким образом, увеличилось количество рейсов и уменьшился интервал между ними. Ещё по 80 маршрутам увеличилось время работы общественного транспорта в вечернее время. Также изменения позволили задействовать более 100 новых остановок. На линии работают 511 автобусов, из них 199 — большого класса, 161 — среднего, а также 151 — малого.
Стоит также отметить, что в октябре прошлого года во время брифинга по итогам общественных обсуждений маршрутной сети Белгородской агломерации министерство автомобильных дорог и транспорта области сообщило, что повышать стоимость проезда в общественном транспорте после запуска новой маршрутной сети не планируется.