В Белгороде ищут пропавшего на машине мужчину

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В Белгороде пропал 36-летний Александр Дерий. Его местонахождение неизвестно с 11 января. В день пропажи мужчина уехал на ВАЗ-2108 серебристого цвета.
Рост белгородца — 180 см, телосложение нормальное, волосы тёмно-русые, глаза серые. В день пропажи он был одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрную толстовку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 8 800 700 54 52 или 112.
Напомним, 3 января в Короче пропал 52-летний Владимир Беспятов.