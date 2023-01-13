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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

В Белгороде ищут пропавшего на машине мужчину

Сегодня, 14:30
Фото: «Лиза Алерт»
О местонахождении 36-летнего Александра Дерия неизвестно с 11 января. Информацию о пропаже белгородца опубликовали в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

В Белгороде пропал 36-летний Александр Дерий. Его местонахождение неизвестно с 11 января. В день пропажи мужчина уехал на ВАЗ-2108 серебристого цвета.

Рост белгородца — 180 см, телосложение нормальное, волосы тёмно-русые, глаза серые. В день пропажи он был одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрную толстовку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 8 800 700 54 52 или 112.

Напомним, 3 января в Короче пропал 52-летний Владимир Беспятов.

Фото: «Лиза Алерт»
В Белгородской области пропал 52-летний мужчина
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