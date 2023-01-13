Уткин считает, что «Спартак» обязан приостановить контракт с Промесом

Добавим, что Промес не полетел со «Спартаком» на первый сбор в ОАЭ. Клуб объяснил отсутствие игрока личными причинами, однако многие эксперты сходятся во мнении, что красно-белые решили не рисковать свободой своего лидера, поскольку в ОАЭ с недавних пор действует договор о выдаче преступников с Нидерландами.