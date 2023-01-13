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Posted Сегодня, 18:46

Published Сегодня, 18:46

Modified Сегодня, 18:47

Updated Сегодня, 18:47

Уткин считает, что «Спартак» обязан приостановить контракт с Промесом

Сегодня, 18:46
Фото: pxhere.com
Известный журналист Василий Уткин ответил на вопрос о том, стоит ли «Спартаку» временно прекратить трудовое сотрудничество с форвардом клуба Квинси Промесом.

Комментатор указал на серьезность обвинений нидерландской полиции в адрес футболиста, которая инкриминирует полузащитнику связь с наркоторговцами, причастными, кроме сбыта крупных партий кокаина, еще и к убийствам. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на телеграм-канал специалиста.

Добавим, что Промес не полетел со «Спартаком» на первый сбор в ОАЭ. Клуб объяснил отсутствие игрока личными причинами, однако многие эксперты сходятся во мнении, что красно-белые решили не рисковать свободой своего лидера, поскольку в ОАЭ с недавних пор действует договор о выдаче преступников с Нидерландами. 

Напомним, Промес после 17 туров с 15 мячами является лучшим бомбардиром «Спартака» и РПЛ.

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