Уткин считает, что «Спартак» обязан приостановить контракт с Промесом

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Комментатор указал на серьезность обвинений нидерландской полиции в адрес футболиста, которая инкриминирует полузащитнику связь с наркоторговцами, причастными, кроме сбыта крупных партий кокаина, еще и к убийствам. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на телеграм-канал специалиста.
Добавим, что Промес не полетел со «Спартаком» на первый сбор в ОАЭ. Клуб объяснил отсутствие игрока личными причинами, однако многие эксперты сходятся во мнении, что красно-белые решили не рисковать свободой своего лидера, поскольку в ОАЭ с недавних пор действует договор о выдаче преступников с Нидерландами.
Напомним, Промес после 17 туров с 15 мячами является лучшим бомбардиром «Спартака» и РПЛ.