Троллейбусы и депо в Белгороде выставили на торги за 449,5 млн рублей

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Депо и троллейбусы в Белгороде собираются продать за 449,5 млн рублей. Активы муниципального предприятия разбиты на 14 лотов.
В семь лотов объединили имущественный комплекс депо. Речь о зданиях и сооружениях. Их общая цена составила 257,9 млн рублей. В процессе торгов она может снизиться до 51,6 млн рублей.
В остальные лоты входят сами троллейбусы, их контактные линии, кабельные линии тяговых подстанций, два грузовика и прицеп. Общая цена составила 191,6 млн рублей, но на торгах она может снизиться до 9,6 млн рублей.
Заявки на участие в аукционе подаются с 10 января. Предполагается, что он может завершиться в июле.
Ранее к главе СК РФ Александру Бастрыкину обращались белгородцы и просили вновь провести проверку по ликвидации троллейбусов. Следователи заинтересовались, насколько законной она была.
Напомним, Минтранс РФ просил Белгородскую область не избавляться от троллейбусной инфраструктуры. В министерстве предложили подумать над дальнейшим развитием отрасли. Такие же письма от ведомства получили другие российские регионы.