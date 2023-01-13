Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Троллейбусы и депо в Белгороде выставили на торги за 449,5 млн рублей

Сегодня, 12:32
Фото: 1MI
Активы разбиты на 14 лотов. В первые семь объединили имущественный комплекс депо, в остальные вошли троллейбусы. Завершить торги планируют в июле, пишет «Ъ-Черноземье».

Депо и троллейбусы в Белгороде собираются продать за 449,5 млн рублей. Активы муниципального предприятия разбиты на 14 лотов.

В семь лотов объединили имущественный комплекс депо. Речь о зданиях и сооружениях. Их общая цена составила 257,9 млн рублей. В процессе торгов она может снизиться до 51,6 млн рублей.

В остальные лоты входят сами троллейбусы, их контактные линии, кабельные линии тяговых подстанций, два грузовика и прицеп. Общая цена составила 191,6 млн рублей, но на торгах она может снизиться до 9,6 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе подаются с 10 января. Предполагается, что он может завершиться в июле.

Ранее к главе СК РФ Александру Бастрыкину обращались белгородцы и просили вновь провести проверку по ликвидации троллейбусов. Следователи заинтересовались, насколько законной она была.

Напомним, Минтранс РФ просил Белгородскую область не избавляться от троллейбусной инфраструктуры. В министерстве предложили подумать над дальнейшим развитием отрасли. Такие же письма от ведомства получили другие российские регионы.

Федеральный СК вновь заинтересовался ситуацией с троллейбусами в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Минтранс попросил Белгородскую область не избавляться от троллейбусной инфраструктурыВ Белгороде представили ходовой макет троллейбусаИз тысячи обращений по теме троллейбусов в Белгороде 106 оказались липовыми
#Город#Троллейбус#Белгородская область#Белгород#Александр бастрыкин#Ликвидация#Торги#Наталья Корявых#Аукцион
Подпишитесь
Успеть за два дня: смогут ли белгородцы купить авто не по бешеной цене?
3 марта 2022, 06:32
Компании с украинскими владельцами: кто пережил 2022 год, а кто обанкротился
Сегодня, 15:00
Максим Егоров стал единоличным владельцем строительной компании ДСК
Сегодня, 13:17
В честь погибших на СВО белгородцев подготовили буклеты «Память Z»
Сегодня, 13:17
Белгородцы из постоянно обстреливаемого села объяснили, почему не уезжают
Сегодня, 11:33
Путин поручил определить подходы к восстановлению разрушенного обстрелами жилья
Сегодня, 12:10