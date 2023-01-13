Руководитель Белгородэнерго провёл первый в этом году День клиента

«Такие встречи очень эффективны, поскольку позволяют нам совместно с потребителями рассмотреть индивидуальные, иногда нестандартные, ситуации и найти варианты решения проблемных вопросов. Кроме того, это дополнительный источник обратной связи, который повысит клиентоориентированность. Нам важно, чтобы у жителей региона всегда было надежное и качественное электроснабжение», — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.