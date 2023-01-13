Руководитель Белгородэнерго провёл первый в этом году День клиента

Жителей области интересовали сроки выполнения работ по договорам технологического присоединения и механизм подключения к сетям.
В ходе личного общения Антон Герасимов разъяснил процедуру технологического присоединения, подробно остановившись на правовых аспектахпроцедуры.Поступившие обращения он взял под личный контроль и дал соответствующие поручения профильным подразделениям Белгородэнерго.
Напомним, обсудить проблемные вопросы с руководителем филиала можно еженедельно. Для этого необходимо направить свой вопрос по электронной почте [email protected], указать ФИО, № договора (в случае наличия) и номер телефона для связи, после чего специалист свяжется с вами и уточнит порядок дальнейших действийили другой актуальный вопрос.
«Такие встречи очень эффективны, поскольку позволяют нам совместно с потребителями рассмотреть индивидуальные, иногда нестандартные, ситуации и найти варианты решения проблемных вопросов. Кроме того, это дополнительный источник обратной связи, который повысит клиентоориентированность. Нам важно, чтобы у жителей региона всегда было надежное и качественное электроснабжение», — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.