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Руководитель Белгородэнерго провёл первый в этом году День клиента

Сегодня, 07:19
Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
В филиале «Россети Центр» — «Белгородэнерго» прошел первый в этом году День клиента. В ходе встречи и. о. заместителя генерального директора — директора филиала Антон Герасимов ответил на вопросы потребителей, связанные с подключением к электросетям.

Жителей области интересовали сроки выполнения работ по договорам технологического присоединения и механизм подключения к сетям.

В ходе личного общения Антон Герасимов разъяснил процедуру технологического присоединения, подробно остановившись на правовых аспектахпроцедуры.Поступившие обращения он взял под личный контроль и дал соответствующие поручения профильным подразделениям Белгородэнерго.

Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

Напомним, обсудить проблемные вопросы с руководителем филиала можно еженедельно. Для этого необходимо направить свой вопрос по электронной почте [email protected], указать ФИО, № договора (в случае наличия) и номер телефона для связи, после чего специалист свяжется с вами и уточнит порядок дальнейших действийили другой актуальный вопрос.

«Такие встречи очень эффективны, поскольку позволяют нам совместно с потребителями рассмотреть индивидуальные, иногда нестандартные, ситуации и найти варианты решения проблемных вопросов. Кроме того, это дополнительный источник обратной связи, который повысит клиентоориентированность. Нам важно, чтобы у жителей региона всегда было надежное и качественное электроснабжение», — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Белгороэнерго#День клиента#Потребители
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