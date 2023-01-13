РЭО: Онлайн-площадка "Знай Наших" собрала свыше 160 компаний

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Российский экологический оператор запустил работу площадки весной 2022 года для эффективного поиска и продвижения российских компаний, которые заняты в отрасли производства оборудования по обращению с ТКО. Об этом пишет newsnn.ru.
Денис Буцаев сообщил, что база онлайн-площадки постоянно пополняется и подтверждает свою востребованность среди инвесторов и представителей бизнеса. Именно благодаря этой площадке предприятия, задействованные в сфере обращения с отходами, получают возможность найти альтернативу импортному оборудованию, обратиться к государству за поддержкой. Это одно из главных направлений развития экономики замкнутого цикла и мусорной реформы в целом, подытожил Буцаев.
В апреле 2022 года на основе имеющихся данных составили базу из 60 производителей. С момента начала работы платформы более 40 заявок поступили через форму на сайте РЭО или в официальных письмах, еще около 60 были дополнительно учтены в ходе мониторинга отечественных производителей оборудования.
Заместитель гендиректора РЭО Игорь Забралов указал, что площадка представляет собой мощный маркетинговый инструмент для российских производителей оборудования. Она также обеспечивает возможность бесплатного пиара, знакомства с клиентами, поиска полезных бизнес-контактов, донесения до целевой аудитории информации о своем производстве.
«Знай Наших» объединяет производителей отечественного оборудования для сбора и накопления, транспортирования, утилизации, термического обезвреживания и размещения отходов. Проект направлен на создание экономики замкнутого цикла в России.