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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

РЭО: Онлайн-площадка "Знай Наших" собрала свыше 160 компаний

Сегодня, 15:30
Фото: piqsels.com
На онлайн-платформе подбора отечественного оборудования в сфере обращения с отходами «Знай Наших» уже прошли регистрацию около 160 организаций, готовых производить оборудование для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом стало известно от гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

Российский экологический оператор запустил работу площадки весной 2022 года для эффективного поиска и продвижения российских компаний, которые заняты в отрасли производства оборудования по обращению с ТКО. Об этом пишет newsnn.ru.

Денис Буцаев сообщил, что база онлайн-площадки постоянно пополняется и подтверждает свою востребованность среди инвесторов и представителей бизнеса. Именно благодаря этой площадке предприятия, задействованные в сфере обращения с отходами, получают возможность найти альтернативу импортному оборудованию, обратиться к государству за поддержкой. Это одно из главных направлений развития экономики замкнутого цикла и мусорной реформы в целом, подытожил Буцаев.

В апреле 2022 года на основе имеющихся данных составили базу из 60 производителей. С момента начала работы платформы более 40 заявок поступили через форму на сайте РЭО или в официальных письмах, еще около 60 были дополнительно учтены в ходе мониторинга отечественных производителей оборудования.

Заместитель гендиректора РЭО Игорь Забралов указал, что площадка представляет собой мощный маркетинговый инструмент для российских производителей оборудования. Она также обеспечивает возможность бесплатного пиара, знакомства с клиентами, поиска полезных бизнес-контактов, донесения до целевой аудитории информации о своем производстве.

«Знай Наших» объединяет производителей отечественного оборудования для сбора и накопления, транспортирования, утилизации, термического обезвреживания и размещения отходов. Проект направлен на создание экономики замкнутого цикла в России.

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