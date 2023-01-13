РЭО: Онлайн-площадка "Знай Наших" собрала свыше 160 компаний

В апреле 2022 года на основе имеющихся данных составили базу из 60 производителей. С момента начала работы платформы более 40 заявок поступили через форму на сайте РЭО или в официальных письмах, еще около 60 были дополнительно учтены в ходе мониторинга отечественных производителей оборудования.