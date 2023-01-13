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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Ремонт Центра народного творчества в Белгороде пообещали завершить к концу 2023 года

Сегодня, 14:08
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Капитальный ремонт здания продолжается. Однако рабочим предстоит нарастить темпы, чтобы успеть завершить реконструкцию до конца года, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Ремонт в здании Центра народного творчества в Белгороде начался в декабре 2021 года. Сейчас работы идут полным ходом, а завершить их планируют до конца 2023 года.

Уже полностью выполнены демонтажные работы и заливка пола, произведена замена кровли, окон, работает малярно-штукатурная бригада. Смонтирована и запущена система отопления. В сильный мороз здание не промерзает, что позволяет продолжать работы даже при минусовых температурах.

Продолжается работа по замене вентиляции и кондиционированию. Параллельно рабочие прокладывают сети сценического оборудования для сохранения в зрительном зале сцены с поворотным кругом.

Закончить реконструкцию по плану должны к концу 2023 года, поэтому рабочим предстоит нарастить темп. 

На капитальный ремонт центра направили 540 миллионов рублей. Особенностью внешнего оформления станет белгородский орнамент на фасаде здания.

Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
В Центр народного творчества в Белгороде не могут доставить сценическое оборудование
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