Ремонт Центра народного творчества в Белгороде пообещали завершить к концу 2023 года

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Ремонт в здании Центра народного творчества в Белгороде начался в декабре 2021 года. Сейчас работы идут полным ходом, а завершить их планируют до конца 2023 года.
Уже полностью выполнены демонтажные работы и заливка пола, произведена замена кровли, окон, работает малярно-штукатурная бригада. Смонтирована и запущена система отопления. В сильный мороз здание не промерзает, что позволяет продолжать работы даже при минусовых температурах.
Продолжается работа по замене вентиляции и кондиционированию. Параллельно рабочие прокладывают сети сценического оборудования для сохранения в зрительном зале сцены с поворотным кругом.
Закончить реконструкцию по плану должны к концу 2023 года, поэтому рабочим предстоит нарастить темп.
На капитальный ремонт центра направили 540 миллионов рублей. Особенностью внешнего оформления станет белгородский орнамент на фасаде здания.