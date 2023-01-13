Рельсовый автобус Воронеж — Белгород выйдет в первый рейс 14 января

Время в пути станет меньше на 20 минут. Доехать из столицы Черноземья в Белгород и обратно можно будет за 3 часа 50 минут. Со станции Воронеж-1 поезд отправится в 06:50. В Старый Оскол он прибудет в 8:32, в Губкин — в 8:58, в Прохоровку — в 10:05, а в 10:40 — на конечную станцию в Белгород. Обратное отправление из Белгорода запланировано на 18:20 с прибытием в Воронеж в 22:10.