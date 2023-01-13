Рельсовый автобус Воронеж — Белгород выйдет в первый рейс 14 января

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Рельсовый автобус РА-3 «Орлан» по маршруту Воронеж-1 — Белгород будет отправляться в рейс по субботам, как и РА-2, запущенный между городами в мае 2022 года.
Время в пути станет меньше на 20 минут. Доехать из столицы Черноземья в Белгород и обратно можно будет за 3 часа 50 минут. Со станции Воронеж-1 поезд отправится в 06:50. В Старый Оскол он прибудет в 8:32, в Губкин — в 8:58, в Прохоровку — в 10:05, а в 10:40 — на конечную станцию в Белгород. Обратное отправление из Белгорода запланировано на 18:20 с прибытием в Воронеж в 22:10.
В минтрансе отмечают, что рельсовый автобус «Орлан» рассчитан на 130 пассажиров, оборудован системами кондиционирования и обеззараживания воздуха. Также в нём смогут путешествовать маломобильные граждане.
Маршрут связал два крупных города в рамках проекта «Соединяя Черноземье». С мая 2022 года поезд Белгород — Старый Оскол — Воронеж перевёз 10 тысяч пассажиров. Рельсовый автобус будет курсировать круглогодично.