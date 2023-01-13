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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Рельсовый автобус Воронеж — Белгород выйдет в первый рейс 14 января

Сегодня, 09:36
Фото: Telegram-канал Антона Иванова
Новый рельсовый автобус РА-3 заменит предыдущий РА-2 на межобластном маршруте из Белгорода в Воронеж и обратно, сообщили на сайте ЮВЖД. Первый рейс запланирован на субботу, 14 января.

Рельсовый автобус РА-3 «Орлан» по маршруту Воронеж-1 — Белгород будет отправляться в рейс по субботам, как и РА-2, запущенный между городами в мае 2022 года. 

Время в пути станет меньше на 20 минут. Доехать из столицы Черноземья в Белгород и обратно можно будет за 3 часа 50 минут. Со станции Воронеж-1 поезд отправится в 06:50. В Старый Оскол он прибудет в 8:32, в Губкин — в 8:58, в Прохоровку — в 10:05, а в 10:40 — на конечную станцию в Белгород. Обратное отправление из Белгорода запланировано на 18:20 с прибытием в Воронеж в 22:10.

В минтрансе отмечают, что рельсовый автобус «Орлан» рассчитан на 130 пассажиров, оборудован системами кондиционирования и обеззараживания воздуха. Также в нём смогут путешествовать маломобильные граждане.

Маршрут связал два крупных города в рамках проекта «Соединяя Черноземье». С мая 2022 года поезд Белгород — Старый Оскол — Воронеж перевёз 10 тысяч пассажиров. Рельсовый автобус будет курсировать круглогодично. 

Из Белгорода запустили первый рельсовый автобус в Воронеж
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#Анастасия Афанасенко#Общество#Белгородская область#Белгород#Воронеж#Рельсовый автобус#Фестиваль вареников#Рейс
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