Работники ОЭМК удостоены государственных наград

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:32
За заслуги в области металлургии и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный металлург РФ» присвоено вальцовщику стана горячей прокатки 8 разряда сортопрокатного цеха №2 Оскольского электрометаллургического комбината им. А.А. Угарова Олегу Бочарову.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены главный специалист по энергоснабжению комбината и эксплуатации энергооборудования управления главного энергетика Владимир Калужских, начальник энергетического цеха Юрий Струев и коммерческий директор ОЭМК Владимир Саранцев. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.