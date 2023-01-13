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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Работники ОЭМК удостоены государственных наград

Сегодня, 15:30
Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

За заслуги в области металлургии и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный металлург РФ» присвоено вальцовщику стана горячей прокатки 8 разряда сортопрокатного цеха №2 Оскольского электрометаллургического комбината им. А.А. Угарова Олегу Бочарову.

Фото: ОЭМК

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены главный специалист по энергоснабжению комбината и эксплуатации энергооборудования управления главного энергетика Владимир Калужских, начальник энергетического цеха Юрий Струев и коммерческий директор ОЭМК Владимир Саранцев. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Награды#Путин#Оэмк
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