Работники ОЭМК удостоены государственных наград

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены главный специалист по энергоснабжению комбината и эксплуатации энергооборудования управления главного энергетика Владимир Калужских, начальник энергетического цеха Юрий Струев и коммерческий директор ОЭМК Владимир Саранцев. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.