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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Работавшее с мэрией белгородское «Такси 711» отчиталось о прибыли в 25 тыс. рублей

Сегодня, 14:27
Фото: 1MI
Согласно данным СПАРК «Интерфакс», зарегистрированное в Белгородском районе ООО «Такси 711» заработало за 2022 год без малого 25 тыс. рублей чистой прибыли.

При этом в 2021 году компания выручила в два раза больше — 50 тыс. рублей. Но так было не всегда: в 2018 «Такси 711» отчиталось о чистой прибыли в 777 тыс. рублей. Падение началось с 2019 — уже в этот год компания выручила практически в пять раз меньше, всего 174 тыс. рублей. Вероятно, такое постепенное падение прибыли связано с заходом в регион «сетевиков» и крупных агрегаторов такси.

Напомним, что в конце 2021 года мэрия Белгорода заключила с «Такси 711» контракт стоимостью 7,2 млн рублей.  Согласно нему, сотрудники администрации могли заказывать автомобиль в любое время, но не в любом месте — только в пределах Белгорода и Белгородского района. Действовал договор весь 2022 год.

Известно также, что осенью прошлого года мэрия искала подрядчика для заключения аналогичного контракта.

Отметим, что зарегистрировано ООО «Такси 711» в Дубовом Белгородского района. Руководителем компании и её бенефициаром является Алла Ермолова. До 2021 года 50% компании принадлежали Артёму Новикову, выходцу из ГДР.  

Мэрия Белгорода потратит на такси «711» 7,2 млн бюджетных рублей
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