Работавшее с мэрией белгородское «Такси 711» отчиталось о прибыли в 25 тыс. рублей

При этом в 2021 году компания выручила в два раза больше — 50 тыс. рублей. Но так было не всегда: в 2018 «Такси 711» отчиталось о чистой прибыли в 777 тыс. рублей. Падение началось с 2019 — уже в этот год компания выручила практически в пять раз меньше, всего 174 тыс. рублей. Вероятно, такое постепенное падение прибыли связано с заходом в регион «сетевиков» и крупных агрегаторов такси.