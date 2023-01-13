Работавшее с мэрией белгородское «Такси 711» отчиталось о прибыли в 25 тыс. рублей

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
При этом в 2021 году компания выручила в два раза больше — 50 тыс. рублей. Но так было не всегда: в 2018 «Такси 711» отчиталось о чистой прибыли в 777 тыс. рублей. Падение началось с 2019 — уже в этот год компания выручила практически в пять раз меньше, всего 174 тыс. рублей. Вероятно, такое постепенное падение прибыли связано с заходом в регион «сетевиков» и крупных агрегаторов такси.
Напомним, что в конце 2021 года мэрия Белгорода заключила с «Такси 711» контракт стоимостью 7,2 млн рублей. Согласно нему, сотрудники администрации могли заказывать автомобиль в любое время, но не в любом месте — только в пределах Белгорода и Белгородского района. Действовал договор весь 2022 год.
Известно также, что осенью прошлого года мэрия искала подрядчика для заключения аналогичного контракта.
Отметим, что зарегистрировано ООО «Такси 711» в Дубовом Белгородского района. Руководителем компании и её бенефициаром является Алла Ермолова. До 2021 года 50% компании принадлежали Артёму Новикову, выходцу из ГДР.