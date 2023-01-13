Путин поручил определить подходы к восстановлению разрушенного обстрелами жилья

Напомним, что последний сегодня посетил приграничные посёлки, пострадавшие от обстрелов больше всего. Так, в одном из сёл Белгородского района из-за постоянных обстрелов ВСУ повреждено 283 дома. По словам губернатора, часть зданий придётся снести, потому что восстановить их уже нельзя.