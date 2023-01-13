Путин поручил определить подходы к восстановлению разрушенного обстрелами жилья

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Путин поручил Правительству РФ вместе с органами исполнительной власти Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей определить «подходы к восстановлению жилья граждан Российской Федерации». Речь идёт о домах, пострадавших или утраченных в результате «обстрелов вооруженными формированиями Украины» и «террористических актов».
Ответственными за выполнение поручения стали Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовой, губернатор Ростовской области Василий Голубев и, соответственно, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Напомним, что последний сегодня посетил приграничные посёлки, пострадавшие от обстрелов больше всего. Так, в одном из сёл Белгородского района из-за постоянных обстрелов ВСУ повреждено 283 дома. По словам губернатора, часть зданий придётся снести, потому что восстановить их уже нельзя.