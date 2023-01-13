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Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Попавший в приют пёс мобилизованного белгородца тяжело смирился с разлукой

Сегодня, 09:00
Фото: скриншот из ролика ГТРК «Белгород»

В приюте Белгорода рассказали о животных мобилизованных и уехавших белгородцев

Мужчина дал добро на то, чтобы его питомца забрали в хорошие руки, поскольку вернётся нескоро. Вместе хозяин и его пёс прожили семь лет. Собаке до сих пор тяжело смириться с разлукой. Сюжет о Яниксе и других животных опубликовали в ГТРК «Белгород».
Сюжет
СВО

Центр содержания и защиты бездомных животных «Лучик надежды» ищет хозяев для Яникса — кокер-спаниеля. Его хозяина призвали в рамках частичной мобилизации. Когда он вернётся, неизвестно, поэтому белгородец согласился передать питомца в добрые руки.

Яникс и его хозяин прожили вместе семь лет. Когда пёс попал в приют, он сильно похудел. Сотрудница центра Наталья Пчёлкина рассказала, что кокер-спаниель тяжело переживал расставание со своим владельцем, отказывался есть и вёл себя агрессивно. Только недавно собака начала снова доверять людям и идти на контакт.

Также журналистам рассказали, что много собак в приют привезли из приграничных районов. Волонтёры ухаживают за псами из Журавлёвки, Нехотеевки, Красного Хутора. В последнее время в центр содержания животных привозят собак из Шебекино, поскольку некоторым жителям из-за обстрелов пришлось переселяться в безопасное место.

Видео: ГТРК «Белгород»
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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Шебекино#Собаки#Мобилизованный#Приют для собак#СВО#Красный хутор#Журавлёвка#Нехотеевка#Наталья Пчёлкина#Видео
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