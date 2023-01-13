Попавший в приют пёс мобилизованного белгородца тяжело смирился с разлукой

Яникс и его хозяин прожили вместе семь лет. Когда пёс попал в приют, он сильно похудел. Сотрудница центра Наталья Пчёлкина рассказала, что кокер-спаниель тяжело переживал расставание со своим владельцем, отказывался есть и вёл себя агрессивно. Только недавно собака начала снова доверять людям и идти на контакт.