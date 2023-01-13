Попавший в приют пёс мобилизованного белгородца тяжело смирился с разлукой

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Центр содержания и защиты бездомных животных «Лучик надежды» ищет хозяев для Яникса — кокер-спаниеля. Его хозяина призвали в рамках частичной мобилизации. Когда он вернётся, неизвестно, поэтому белгородец согласился передать питомца в добрые руки.
Яникс и его хозяин прожили вместе семь лет. Когда пёс попал в приют, он сильно похудел. Сотрудница центра Наталья Пчёлкина рассказала, что кокер-спаниель тяжело переживал расставание со своим владельцем, отказывался есть и вёл себя агрессивно. Только недавно собака начала снова доверять людям и идти на контакт.
Также журналистам рассказали, что много собак в приют привезли из приграничных районов. Волонтёры ухаживают за псами из Журавлёвки, Нехотеевки, Красного Хутора. В последнее время в центр содержания животных привозят собак из Шебекино, поскольку некоторым жителям из-за обстрелов пришлось переселяться в безопасное место.