«Подарок по незнанию»: глава Губкина разъяснил ситуацию с траурными цветами в школе

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Глава Губкинского горокруга прокомментировал ситуацию с выпускником и траурными гвоздиками. Михаил Лобазнов подтвердил, что случившееся — просто недоразумение.
На днях в СОШ № 17 в Губкине пришёл выпускник, чтобы подарить учителям цветы. Охранники его пропустили, поскольку он показал паспорт, рассказал о целях визита, а при себе ничего подозрительного не имел.
Молодой человек принёс педагогам букеты с чётным количеством гвоздик. Парень был удивлён, когда учителя отказались принимать цветы, поскольку такое людям не дарят. Как отметил Михаил Лобазнов, эта история ещё раз показала, «насколько важно детям с ранних лет прививать наши культурные ценности».
Чиновник подчеркнул, что причин для беспокойства нет. Но в полицию сотрудники школы всё же обратились.
Нетипичный поступок выпускника вызвал у администрации школы подозрения, и директор сразу позвонила в полицию с целью предотвращения возможных последствий и проверки действий молодого человека. По итогу подтвердилось, что парень сделал подобный подарок по своему незнанию.
Михаил Лобазнов
Однако некоторых комментаторов такое объяснение не устроило. Люди пишут, что значение подобных букетов знают все. Примечательно, что в уточнении ничего не говорилось о чёрных лентах, о которых ранее упоминали СМИ.