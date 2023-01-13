«Подарок по незнанию»: глава Губкина разъяснил ситуацию с траурными цветами в школе

Молодой человек принёс педагогам букеты с чётным количеством гвоздик. Парень был удивлён, когда учителя отказались принимать цветы, поскольку такое людям не дарят. Как отметил Михаил Лобазнов, эта история ещё раз показала, «насколько важно детям с ранних лет прививать наши культурные ценности».