Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

«Подарок по незнанию»: глава Губкина разъяснил ситуацию с траурными цветами в школе

Сегодня, 08:02
Фото: 1MI

Глава Губкина Лобазнов прокомментировал ситуацию с выпускником и траурными цветами

Михаил Лобазнов отметил, что случившееся было просто недоразумением. Тем не менее в полицию сотрудники школы всё же обращались.

Глава Губкинского горокруга прокомментировал ситуацию с выпускником и траурными гвоздиками. Михаил Лобазнов подтвердил, что случившееся — просто недоразумение.

На днях в СОШ № 17 в Губкине пришёл выпускник, чтобы подарить учителям цветы. Охранники его пропустили, поскольку он показал паспорт, рассказал о целях визита, а при себе ничего подозрительного не имел.

Молодой человек принёс педагогам букеты с чётным количеством гвоздик. Парень был удивлён, когда учителя отказались принимать цветы, поскольку такое людям не дарят. Как отметил Михаил Лобазнов, эта история ещё раз показала, «насколько важно детям с ранних лет прививать наши культурные ценности».

Чиновник подчеркнул, что причин для беспокойства нет. Но в полицию сотрудники школы всё же обратились.

Нетипичный поступок выпускника вызвал у администрации школы подозрения, и директор сразу позвонила в полицию с целью предотвращения возможных последствий и проверки действий молодого человека. По итогу подтвердилось, что парень сделал подобный подарок по своему незнанию.
Михаил Лобазнов

Однако некоторых комментаторов такое объяснение не устроило. Люди пишут, что значение подобных букетов знают все. Примечательно, что в уточнении ничего не говорилось о чёрных лентах, о которых ранее упоминали СМИ.

Выпускник белгородской школы вручил учителям цветы с траурными лентами
Узнать подробнее
Читайте также:
Школьников из белгородского приграничья отвезут в другие районы для сдачи экзаменовШкольники Белгорода смогут бесплатно посещать музеиВ четырёх районах Белгородской области школьников перевели на дистант из-за гриппа
#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Губкин#Учителя#Букет#Михаил Лобазнов#Гвоздики#Чёрная лента#Выпускник#Школа
Подпишитесь
Белгородцы из постоянно обстреливаемого села объяснили, почему не уезжают
Сегодня, 11:33
В Белгороде выросла стоимость проезда одного из маршрутов общественного транспорта
Сегодня, 09:36
Владельцы «Сити Молла» выплатили штраф за сброс загрязняющих веществ в сточные воды
Сегодня, 06:53
Группа «Градусы» выступит на фестивале вареников в Белгороде
Сегодня, 11:05
Что за беспилотник упал на провода ЛЭП под Белгородом?
Сегодня, 09:40