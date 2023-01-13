Не служивших в армии россиян старше 30 лет могут отправить на военные сборы

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
После принятия закона о повышении призывного возраста россияне в запасе и возрастом старше 30 лет будут отправляться на военные сборы. Это коснётся отслуживших и неслуживших граждан.
РБК цитирует генерала-лейтенанта Виктора Соболева: «Те, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учётную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень-очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв».
На сборы отправятся и граждане, находящиеся в запасе и не имеющие никакой военной специальности.
Увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а верхний порог до 30 лет предложил ранее глава Минобороны Сергей Шойгу. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил, что уже во время ближайшего весеннего призыва на службу возьмут граждан в возрасте от 18 до 30 лет.