Не служивших в армии россиян старше 30 лет могут отправить на военные сборы

Увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а верхний порог до 30 лет предложил ранее глава Минобороны Сергей Шойгу. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил, что уже во время ближайшего весеннего призыва на службу возьмут граждан в возрасте от 18 до 30 лет.