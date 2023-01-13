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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Не служивших в армии россиян старше 30 лет могут отправить на военные сборы

Сегодня, 12:19
Фото: 1MI
В Думе анонсировали военные сборы для россиян старше 30 лет после принятия закона о повышении призывного возраста. Данное нововведение коснётся отслуживших и неслуживших граждан. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне — генерал-лейтенант Виктор Соболев, пишет РБК.

После принятия закона о повышении призывного возраста россияне в запасе и возрастом старше 30 лет будут отправляться на военные сборы. Это коснётся отслуживших и неслуживших граждан. 

РБК цитирует генерала-лейтенанта Виктора Соболева: «Те, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учётную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень-очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв».

На сборы отправятся и граждане, находящиеся в запасе и не имеющие никакой военной специальности. 

Увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а верхний порог до 30 лет предложил ранее глава Минобороны Сергей Шойгу. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил, что уже во время ближайшего весеннего призыва на службу возьмут граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

Начать призыв 30-летних мужчин на службу в армии РФ могут уже этой весной
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#Анастасия Афанасенко#Общество#Виктор Соболев#Военные сборы#Неслужившие
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