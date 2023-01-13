На светофор на перекрёстке улицы Везельской и Кашарского проезда не хватило денег

Напомним, в 2021 году в мэрии Белгорода рассказали, что во время одного из личных приёмов главы региона Вячеслава Гладкова к нему обратился житель областного центра с просьбой решить проблему на перекрёстке ул. Везельская и Кашарского проезда. По словам мужчины, на данном участке достаточно проблематично проехать, а из-за дома № 80 на улице Везельской обзор минимальный.