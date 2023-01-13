Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

На светофор на перекрёстке улицы Везельской и Кашарского проезда не хватило денег

Сегодня, 09:44
Фото: 1MI
Об этом «Бел.Ру» сообщили в администрации Белгорода. Светофор на данном участке должен был появиться в 2021 году для того, чтобы решить проблему со «слепой зоной».

Напомним, в 2021 году в мэрии Белгорода рассказали, что во время одного из личных приёмов главы региона Вячеслава Гладкова к нему обратился житель областного центра с просьбой решить проблему на перекрёстке ул. Везельская и Кашарского проезда. По словам мужчины, на данном участке достаточно проблематично проехать, а из-за дома № 80 на улице Везельской обзор минимальный.

После обращения администрация Белгорода решила установить на перекрёстке светофор. Он должен был появиться в IV квартале 2021 года. Но этого не произошло. Об этом «Бел.Ру» рассказал житель областного центра. Чтобы прояснить ситуацию, мы направили официальный запрос в мэрию.

Городские власти ответили, что обустройство светофора в 2021 году на перекрёстке улицы Везельской и Кашарского проезда предполагалась в рамках строительства транспортной развязки автодороги ул. Красноармейская — мкр. Юго-Западный-2 силами подрядных организаций по договору с УКС администрации города. Но из-за изменений в проекте и ограниченным финансированием работы по обустройству светофора исключили.

При подтверждении соответствующего финансирования светофор может появиться в 2023-24 годах. Ориентировочная стоимость — 3,6 млн рублей. Однако на данный момент источники финансирования работ не определены.

На улице Победы в Белгороде установят светофор
Узнать подробнее
Читайте также:
На улице Победы в Белгороде установят светофорБелгородка просит установить светофор на месте, где сбили её сынаНа трассах Белгородской области установят 11 новых светофоров
#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Светофор#Финансирование#Мэрия белгорода#Кристина Семенчук
Подпишитесь
Белгородцы из постоянно обстреливаемого села объяснили, почему не уезжают
Сегодня, 11:33
В Белгороде выросла стоимость проезда одного из маршрутов общественного транспорта
Сегодня, 09:36
Владельцы «Сити Молла» выплатили штраф за сброс загрязняющих веществ в сточные воды
Сегодня, 06:53
Группа «Градусы» выступит на фестивале вареников в Белгороде
Сегодня, 11:05
«Подарок по незнанию»: глава Губкина разъяснил ситуацию с траурными цветами в школе
Сегодня, 08:02
Что за беспилотник упал на провода ЛЭП под Белгородом?
Сегодня, 09:40