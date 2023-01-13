На светофор на перекрёстке улицы Везельской и Кашарского проезда не хватило денег

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Напомним, в 2021 году в мэрии Белгорода рассказали, что во время одного из личных приёмов главы региона Вячеслава Гладкова к нему обратился житель областного центра с просьбой решить проблему на перекрёстке ул. Везельская и Кашарского проезда. По словам мужчины, на данном участке достаточно проблематично проехать, а из-за дома № 80 на улице Везельской обзор минимальный.
После обращения администрация Белгорода решила установить на перекрёстке светофор. Он должен был появиться в IV квартале 2021 года. Но этого не произошло. Об этом «Бел.Ру» рассказал житель областного центра. Чтобы прояснить ситуацию, мы направили официальный запрос в мэрию.
Городские власти ответили, что обустройство светофора в 2021 году на перекрёстке улицы Везельской и Кашарского проезда предполагалась в рамках строительства транспортной развязки автодороги ул. Красноармейская — мкр. Юго-Западный-2 силами подрядных организаций по договору с УКС администрации города. Но из-за изменений в проекте и ограниченным финансированием работы по обустройству светофора исключили.
При подтверждении соответствующего финансирования светофор может появиться в 2023-24 годах. Ориентировочная стоимость — 3,6 млн рублей. Однако на данный момент источники финансирования работ не определены.