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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Мэрии в Орле пришлось заплатить 3 млн рублей из-за разбитой головы подростка

Сегодня, 12:05
Фото: 1MI
На 16-летнего парня в феврале прошлого года упала ледяная глыба. Он до сих пор не восстановился. Родители обратились в суд и взыскали с администрации 3 млн рублей, пишет «Орелtimes».
Сюжет
Суд

С мэрии Орла взыскали 3 млн рублей из-за подростка, на которого упала ледяная глыба. Это произошло в феврале 2022 года во время оттепели. Парень до сих пор полностью не восстановился.

16-летний подросток выходил из арки дома, и на него рухнула глыба. Парень получил перелом черепа и ушиб мозга. Скорую помощь вызвал очевидец. После происшествия врачи боролись за жизнь пострадавшего.

По данному факту следком возбудил уголовное дело. У дома не было управляющей компании, поэтому за него отвечала горадминистрация. Родители ребёнка обратились в суд, а мэрия подала апелляцию.

11 января дело рассмотрел уже областной суд, который встал на сторону семьи. В итоге с администрации взыскали 3 млн рублей.

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#Наталья Корявых#Происшествия#Орёл#Суд#Подросток#Компенсация#Мэрия#Падение#Лёд#Глыба
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