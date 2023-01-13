Мэрии в Орле пришлось заплатить 3 млн рублей из-за разбитой головы подростка

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
С мэрии Орла взыскали 3 млн рублей из-за подростка, на которого упала ледяная глыба. Это произошло в феврале 2022 года во время оттепели. Парень до сих пор полностью не восстановился.
16-летний подросток выходил из арки дома, и на него рухнула глыба. Парень получил перелом черепа и ушиб мозга. Скорую помощь вызвал очевидец. После происшествия врачи боролись за жизнь пострадавшего.
По данному факту следком возбудил уголовное дело. У дома не было управляющей компании, поэтому за него отвечала горадминистрация. Родители ребёнка обратились в суд, а мэрия подала апелляцию.
11 января дело рассмотрел уже областной суд, который встал на сторону семьи. В итоге с администрации взыскали 3 млн рублей.