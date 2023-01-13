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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Максим Егоров стал единоличным владельцем строительной компании ДСК

Сегодня, 13:17
Фото: 1MI
Ранее у компании было ещё три совладельца. Изменения произошли 9 января 2023 года.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 2017 года фирма ДСК принадлежала Алексею Чермошанскому (19,9% доли в УК), Наталье Гузий (22,23% доли в УК), Юрию Парамонову (33,09% доли в УК) и Максиму Егорову (44,67% доли в УК).

С 9 января компания стала принадлежать единолично Максиму Егорову. Также предприниматель является владельцем девяти фирм, среди которых «Белплекс», «Вектор», «ИТК-Регион», «Сампласт». Кроме этого, ему принадлежат доли ещё в семи организациях.

Что касается компании ДСК, она работает в Белгороде с 2015 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. За 2021 год фирма отчиталась о чистой прибыли в размере 16,3 млн рублей.

 

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