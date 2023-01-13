Максим Егоров стал единоличным владельцем строительной компании ДСК

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 2017 года фирма ДСК принадлежала Алексею Чермошанскому (19,9% доли в УК), Наталье Гузий (22,23% доли в УК), Юрию Парамонову (33,09% доли в УК) и Максиму Егорову (44,67% доли в УК).
С 9 января компания стала принадлежать единолично Максиму Егорову. Также предприниматель является владельцем девяти фирм, среди которых «Белплекс», «Вектор», «ИТК-Регион», «Сампласт». Кроме этого, ему принадлежат доли ещё в семи организациях.
Что касается компании ДСК, она работает в Белгороде с 2015 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. За 2021 год фирма отчиталась о чистой прибыли в размере 16,3 млн рублей.