Кто будет ремонтировать здание автопарка УМВД в Белгороде

Контракт на 14 млн рублей на сайте госзакупок разместило УМВД России по Белгородской области. Согласно приложенным документам, исполнитель обязуется капитально отремонтировать автопарк полиции по адресу Красноармейская, 2. В перечень работ войдут:
При этом, согласно документации, «выполнение работ по замене инженерного обеспечения здания техническим заданием не предусмотрено».
Размещён контракт был 30 декабря прошлого года, срок исполнения работ — 29 декабря года текущего. Исполнителем и поставщиком стало ООО «Триалстрой».
По данным системы СПАРК «Интерфакс», компания была зарегистрирована в 2017 году. В 2021 году «Триалстрой» получил 1,6 млн рублей чистой прибыли. Владеет предприятием Владимир Соценко.
В 2022 году компания заключила пять контрактов на общую сумму в 26 млн рублей. В том числе были заключены договор на капремонт ряда зданий УМВД в Белгороде на 5,9 млн рублей и договор на упомянутый выше капремонт здания автопарка.
В 2021 предприятие заключило три контракта с полицией на сумму 1,9 млн рублей: по капремонту кровли спортивного зала ОМВД, по ремонту помещений в административном здании ОМВД по Белгородскому району и по «дополнительным работам по текущему ремонту помещений ОМВД России по Белгородскому району».