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Кто будет ремонтировать здание автопарка УМВД в Белгороде

Сегодня, 06:41
Фото: 1MI

Ранее сотрудничавшая с белгородским УМВД компания отремонтирует полицейский автопарк

Как стало известно из документов на сайте госзакупок, ремонтом автопарка УМВД в Белгороде займётся компания «Триалстрой». Ранее эта организация уже сотрудничала с белгородской полицией.

Контракт на 14 млн рублей на сайте госзакупок разместило УМВД России по Белгородской области. Согласно приложенным документам, исполнитель обязуется капитально отремонтировать автопарк полиции по адресу Красноармейская, 2. В перечень работ войдут:

  • комплексный ремонт гаража;
  • усиление и восстановление основных несущих строительных 
    конструкций здания;
  • отделка современными отделочными материалами в соответствии с 
    требованиями противопожарной безопасности;
  • покраска стен;
  • замена стеклопакетов;
  • замена входных дверей в здание, въездных ворот, деревянных дверей;
  • капитальный ремонт кровли здания.

При этом, согласно документации, «выполнение работ по замене инженерного обеспечения здания техническим заданием не предусмотрено».

Размещён контракт был 30 декабря прошлого года, срок исполнения работ — 29 декабря года текущего. Исполнителем и поставщиком стало ООО «Триалстрой».

По данным системы СПАРК «Интерфакс», компания была зарегистрирована в 2017 году. В 2021 году «Триалстрой» получил 1,6 млн рублей чистой прибыли. Владеет предприятием Владимир Соценко.

В 2022 году компания заключила пять контрактов на общую сумму в 26 млн рублей. В том числе были заключены договор на капремонт ряда зданий УМВД в Белгороде на 5,9 млн рублей и договор на упомянутый выше капремонт здания автопарка.

В 2021 предприятие заключило три контракта с полицией на сумму 1,9 млн рублей: по капремонту кровли спортивного зала ОМВД, по ремонту помещений в административном здании ОМВД по Белгородскому району и по «дополнительным работам по текущему ремонту помещений ОМВД России по Белгородскому району».

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#Артем Черненко#Белгородская область#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Общество#Полиция#Автопарк#Ремонт#Госзакупки
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