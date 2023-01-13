Когда белгородцы могут парковаться бесплатно

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В Белгороде представили календарь бесплатной парковки. Зелёным цветом на нём отмечены дни, когда стоянка будет бесплатной. К ним относятся выходные, а также праздники.
Ранее в Белгороде увеличили число мест платной парковки. Новые участки добавились в центре города, а также на улице Костюкова. Помимо этого, анонсировалось, что деньги за стоянку на платных местах могут списывать автоматически.
Жаловались белгородцы ранее и на высокие цены на парковку в центре города. Их недовольство в итоге услышали: годовой абонемент для резидентов уменьшился с 24,8 тыс. рублей до 800–1500 рублей.