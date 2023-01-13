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Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Когда белгородцы могут парковаться бесплатно

Сегодня, 08:35
Фото: 1MI

В Белгороде представили календарь бесплатной парковки

Белгородское парковочное пространство представило календарь дней бесплатной парковки на 2023 год. Бесплатная стоянка, судя по отмеченным зелёным маркером дням, горожан ожидает в выходные и праздничные дни.

В Белгороде представили календарь бесплатной парковки. Зелёным цветом на нём отмечены дни, когда стоянка будет бесплатной. К ним относятся выходные, а также праздники. 

Ранее в Белгороде увеличили число мест платной парковки. Новые участки добавились в центре города, а также на улице Костюкова. Помимо этого, анонсировалось, что деньги за стоянку на платных местах могут списывать автоматически.

Жаловались белгородцы ранее и на высокие цены на парковку в центре города. Их недовольство в итоге услышали: годовой абонемент для резидентов уменьшился с 24,8 тыс. рублей до 800–1500 рублей.

календарь бесплатной парковки в 2023 году
Фото: страница горсовета Белгорода в ВК
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#Анастасия Афанасенко#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Календарь#Бесплатная парковка
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