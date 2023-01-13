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Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

К Новому году белгородцы стали чаще продавать таунхаусы

Сегодня, 10:02
Фото: 1MI
Пик предложений пришёлся на ноябрь 2022 года. А вот в Старом Осколе количество предложений сократилось.

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, в январе 2022 года количество предложений по продаже таунхаусов в Белгороде составляло 12. С апреля по сентябрь их число уменьшилось до восьми. В ноябре снова пошёл рост — 11 предложений. А в декабре на продажу выставили 13 таунхаусов.

В Старом Осколе количество предложений сократилось. Если ещё в феврале–июне их количество составляло пять-шесть, то в сентябре их было всего два, а в декабре 2022 года на продажу выставили четыре таунхауса.

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#Экономика#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Таунхаус#Продажа#Предложение#Кристина Семенчук
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