К Новому году белгородцы стали чаще продавать таунхаусы

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, в январе 2022 года количество предложений по продаже таунхаусов в Белгороде составляло 12. С апреля по сентябрь их число уменьшилось до восьми. В ноябре снова пошёл рост — 11 предложений. А в декабре на продажу выставили 13 таунхаусов.
В Старом Осколе количество предложений сократилось. Если ещё в феврале–июне их количество составляло пять-шесть, то в сентябре их было всего два, а в декабре 2022 года на продажу выставили четыре таунхауса.