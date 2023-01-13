К Новому году белгородцы стали чаще продавать таунхаусы

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, в январе 2022 года количество предложений по продаже таунхаусов в Белгороде составляло 12. С апреля по сентябрь их число уменьшилось до восьми. В ноябре снова пошёл рост — 11 предложений. А в декабре на продажу выставили 13 таунхаусов.