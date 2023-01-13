Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Имя нового мэра Белгорода назовут 17 января

Сегодня, 06:45
Фото: 1MI
В этот день депутаты заслушают информацию об итогах проведения конкурса на замещение должности мэра, а затем выберут нового градоначальника, сообщил глава горсовета Вадим Радченко.

Имя нового мэра Белгорода станет известно 17 января. Депутаты горсовета заслушают информацию об итогах конкурса на замещение должности главы администрации, а затем выберут нового градоначальника.

На текущий момент на должность мэра Белгорода претендуют три человека. 27 декабря проходил второй этап конкурса на замещение должности главы города.

Напомним, что претендентами являются врио мэра Валентин Демидов, директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев и директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко.

В конкурсе также участвовал пенсионер Анатолий Лебединец. Его не допустили на следующий этап из-за возраста. Лебединцу 67 лет, а по закону предельный возраст составляет 65 лет.

На следующий этап конкурса на пост мэра Белгорода прошли все три кандидата
Узнать подробнее
Читайте также:
Пенсионер Лебединец выбыл из конкурса на должность мэра Белгорода из-за возрастаНе проработавший и года в мэрии Белгорода Алексей Романчукевич уволилсяЧисло претендентов на пост мэра Белгорода увеличилось до трёх
#Город#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Белгород#Белгородская область#Валентин Демидов#Владимир Бывшев#Евгений Сошенко#Анатолий Лебединец#Мэр#Горсовет
Подпишитесь
Владельцы «Сити Молла» выплатили штраф за сброс загрязняющих веществ в сточные воды
Сегодня, 06:53
«Мы так больше жить не можем»: женщина из Шебекино записала видеообращение к Путину
Вчера, 12:35
Руководитель Белгородэнерго провёл первый в этом году День клиента
Сегодня, 07:19
В Белгородской области появилась замена приложению «Электронный рецепт»
Сегодня, 04:51
Вячеслав Гладков прокомментировал происшествие в Новом Осколе
Вчера, 18:39