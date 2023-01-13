Имя нового мэра Белгорода назовут 17 января

Имя нового мэра Белгорода станет известно 17 января. Депутаты горсовета заслушают информацию об итогах конкурса на замещение должности главы администрации, а затем выберут нового градоначальника.
На текущий момент на должность мэра Белгорода претендуют три человека. 27 декабря проходил второй этап конкурса на замещение должности главы города.
Напомним, что претендентами являются врио мэра Валентин Демидов, директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев и директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко.
В конкурсе также участвовал пенсионер Анатолий Лебединец. Его не допустили на следующий этап из-за возраста. Лебединцу 67 лет, а по закону предельный возраст составляет 65 лет.