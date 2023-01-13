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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Группа «Градусы» выступит на фестивале вареников в Белгороде

Сегодня, 11:05
Фото: vk.com/gradusycom
14 января в 11:00 на Соборной площади состоится открытие фестиваля. Завершится гастрономический праздник награждением лучших подворий. Афишу опубликовали в областном правительстве.

Белгородское правительство опубликовало афишу фестиваля вареников. Открытие состоится в 11:00 14 января на Соборной площади. Завершится праздник награждением лучших подворий в 21:00.

Фестиваль проведут на трёх площадках. На Соборной площади c 11:10 и до 17:40 запланированы презентации от муниципалитетов области. С 17:50 до 18:00 пройдёт вареничный телемост с другими регионами России. Также запланированы кулинарное шоу, представление «Медведи в городе», выступление группы «Градусы».

Праздничные мероприятия также пройдут и на Белгородском Арбате, и около солнечных часов. Белгородцы смогут посетить кулинарные мастер-классы, выставки, ярмарку и спектакли. Подробнее — в афише.

Фото: правительство Белгородской области
Вареники с мелом представят на фестивале в Белгороде
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Фестиваль вареников#Градусы#Концерт
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