Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Белгородское правительство опубликовало афишу фестиваля вареников. Открытие состоится в 11:00 14 января на Соборной площади. Завершится праздник награждением лучших подворий в 21:00.
Фестиваль проведут на трёх площадках. На Соборной площади c 11:10 и до 17:40 запланированы презентации от муниципалитетов области. С 17:50 до 18:00 пройдёт вареничный телемост с другими регионами России. Также запланированы кулинарное шоу, представление «Медведи в городе», выступление группы «Градусы».
Праздничные мероприятия также пройдут и на Белгородском Арбате, и около солнечных часов. Белгородцы смогут посетить кулинарные мастер-классы, выставки, ярмарку и спектакли. Подробнее — в афише.