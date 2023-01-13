Фестиваль проведут на трёх площадках. На Соборной площади c 11:10 и до 17:40 запланированы презентации от муниципалитетов области. С 17:50 до 18:00 пройдёт вареничный телемост с другими регионами России. Также запланированы кулинарное шоу, представление «Медведи в городе», выступление группы «Градусы».