«Газпром межрегионгаз Белгород» подвёл итоги работы в 2022 году

«Наблюдается положительная тенденция по снижению просроченной дебиторской задолженности. Мы применяем все меры для стимулирования и поддержания платежной дисциплины потребителей. Успехи компании — это заслуга конкретных людей, наших сотрудников. Уверен, что и в текущем году каждый из нас будет поддерживать высокую планку и стремиться к новым профессиональным достижениям. Наша самая главная задача неизменна — нести тепло, комфорт, удобство и пользу людям, для которых мы работаем», — отметил Александр Сергиенко