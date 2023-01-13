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«Газпром межрегионгаз Белгород» подвёл итоги работы в 2022 году

Сегодня, 07:32
Фото: «Газпром межрегионгаз Белгород»
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Александр Сергиенко провёл совещание об итогах работы в 2022 году и планах на 2023 год с участием заместителей, руководителей подразделений и территориальных участков по реализации газа.

В уходящем году компания выполнила задачи по надежному и бесперебойному газоснабжению предприятий и жителей Белгородской области, целевые показатели по реализации газа, укреплению платежной дисциплины потребителей, развитию дистанционных сервисов и реализации пилотного проекта по развитию интеллектуальных систем учёта газа. В 2022 году открылись новые центры обслуживания клиентов, расширилась линейка дистанционных сервисов и услуг. Поэтапно приводятся к единым современным стандартам все офисы компании.

«Наблюдается положительная тенденция по снижению просроченной дебиторской задолженности. Мы применяем все меры для стимулирования и поддержания платежной дисциплины потребителей. Успехи компании — это заслуга конкретных людей, наших сотрудников. Уверен, что и в текущем году каждый из нас будет поддерживать высокую планку и стремиться к новым профессиональным достижениям. Наша самая главная задача неизменна — нести тепло, комфорт, удобство и пользу людям, для которых мы работаем», — отметил Александр Сергиенко

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Газпром межрегионгаз Белгород#Итоги работы#Газоснабжение
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