«Газпром межрегионгаз Белгород» подвёл итоги работы в 2022 году

В уходящем году компания выполнила задачи по надежному и бесперебойному газоснабжению предприятий и жителей Белгородской области, целевые показатели по реализации газа, укреплению платежной дисциплины потребителей, развитию дистанционных сервисов и реализации пилотного проекта по развитию интеллектуальных систем учёта газа. В 2022 году открылись новые центры обслуживания клиентов, расширилась линейка дистанционных сервисов и услуг. Поэтапно приводятся к единым современным стандартам все офисы компании.
«Наблюдается положительная тенденция по снижению просроченной дебиторской задолженности. Мы применяем все меры для стимулирования и поддержания платежной дисциплины потребителей. Успехи компании — это заслуга конкретных людей, наших сотрудников. Уверен, что и в текущем году каждый из нас будет поддерживать высокую планку и стремиться к новым профессиональным достижениям. Наша самая главная задача неизменна — нести тепло, комфорт, удобство и пользу людям, для которых мы работаем», — отметил Александр Сергиенко