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Федеральный СК вновь заинтересовался ситуацией с троллейбусами в Белгороде

Сегодня, 06:56
Фото: 1MI
Следователей заинтересовало, насколько законной была ликвидация троллейбусного сообщения. С просьбой провести проверку к главе СК РФ Александру Бастрыкину обратились сами белгородцы.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение провести процессуальную проверку законности ликвидации троллейбусного сообщения в Белгороде. Ранее в областном центре электротранспорт полностью заменили автобусами.

Горожане опубликовали обращение в соцсетях с просьбой обратить внимание на проблему. В федеральном СК отреагировали и поручили региональному ведомству провести процессуальную проверку по данному факту и отчитаться о результатах.

Троллейбусов в Белгороде нет с 1 июля. Их заменили автобусами. Сообщалось, что изношенность троллейбусов составляла 95%, а затраты на обновление троллейбусного парка оценивали в 7,7 млрд рублей.

Примечательно, что белгородские активисты ещё летом записывали обращения к президенту и главе СК с просьбой сохранить электротранспорт. В федеральном ведомстве тогда обещали дать оценку действиям должностных лиц, которые ликвидировали троллейбусную сеть.

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