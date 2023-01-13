Федеральный СК вновь заинтересовался ситуацией с троллейбусами в Белгороде

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение провести процессуальную проверку законности ликвидации троллейбусного сообщения в Белгороде. Ранее в областном центре электротранспорт полностью заменили автобусами.
Горожане опубликовали обращение в соцсетях с просьбой обратить внимание на проблему. В федеральном СК отреагировали и поручили региональному ведомству провести процессуальную проверку по данному факту и отчитаться о результатах.
Троллейбусов в Белгороде нет с 1 июля. Их заменили автобусами. Сообщалось, что изношенность троллейбусов составляла 95%, а затраты на обновление троллейбусного парка оценивали в 7,7 млрд рублей.
Примечательно, что белгородские активисты ещё летом записывали обращения к президенту и главе СК с просьбой сохранить электротранспорт. В федеральном ведомстве тогда обещали дать оценку действиям должностных лиц, которые ликвидировали троллейбусную сеть.