Что за беспилотник упал на провода ЛЭП под Белгородом?

Напомним, что официально информацию о принадлежности упавшего под Белгородом беспилотника к классу «Форпостов» до сих пор как не подтвердили, так и не опровергли — все доводы были основаны только на внешнем сходстве машин. Не сообщалось также и о причинах падения аппарата.