Что за беспилотник упал на провода ЛЭП под Белгородом?

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Поздно вечером в среду, 11 января, в районе Северного белгородцы сначала услышали продолжительный гул, а после увидели яркую вспышку в небе. Что это было — официально до сих пор никто не объяснил, поэтому объяснить попытались военкоры, журналисты и просто взволнованные местные жители.
Сперва появилась информация о том, что причиной вспышек стал упавший старый БПЛА «Орлан». Выдвигались и другие версии, но, вероятнее всего, прав оказался Telegram-канал «Военный осведомитель»: по мнению его авторов, в Северном упал российский беспилотник «Форпост-РУ».
На данный момент причины падения неизвестны, но скорее всего имела место быть техническая неисправность или ошибка пилотирования.
Telegram-канал «Военный осведомитель»
Что за беспилотник «Форпост»? Согласно данным с сайта Минобороны РФ, этот беспилотник предназначен для для «ведения воздушной разведки объектов противника в интересах формирований видов и родов войск ВС РФ, выдачи данных для целеуказания ударным огневым средствам». Аппарат применяли с 2015 года в Сирии, а в 2017 году Минобороны заявило о закупке 35 «Форпостов».
Изначально беспилотник был разработан на основе израильской машины IAI Searcher. Его модифицированная версия, «Форпост-РУ», собирается уже из полностью российских частей и, кроме разведки, может ещё и наносить удары с помощью боеприпасов.
Беспилотным летательным аппаратом «Форпост-РУ» уничтожен один радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Выползов, 60 километров севернее Киева.
брифинг Минобороны РФ от 19 марта 2022 года
Обычно этот летательный аппарат оснащён двумя малогабаритными ракетами, размещёнными на внешней подвеске под консолями крыла. При максимальной взлётной массе в 500 килограммов аппарат способен нести авиационные средства поражения общим весом до 100 килограммов.
Согласно данным всё того же «Военного осведомителя», упавший под Белгородом беспилотник нёс при себе как раз похожую бомбу — КАБ-20С. Ранее в своих брифингах Минобороны РФ сообщало, что «Форпосты-РУ» имеют способность сбрасывать такие снаряды.
Напомним, что официально информацию о принадлежности упавшего под Белгородом беспилотника к классу «Форпостов» до сих пор как не подтвердили, так и не опровергли — все доводы были основаны только на внешнем сходстве машин. Не сообщалось также и о причинах падения аппарата.