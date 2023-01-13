Белгородцы предложили оставить в городе новогоднее оформление до конца января

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Жительница Белгорода во время прямой линии с врио мэра спросила, можно ли оставить до конца месяца все новогодние декорации на Соборной площади.
«Почему всегда так рано разбирают украшения на площади? Особенно обидно по поводу горки: из-за погоды дети толком не успели даже покататься», — заявила женщина.
Валентин Демидов ответил, что стоит провести голосование по этому вопросу. «Если большинство будет за, то сохраним новогодние украшения, наверное, до конца января», — отметил он. Голосование врио опубликует на своих страницах в соцсетях.
Напомним, что ёлку на Соборной площади открыли 17 декабря. Дед Мороз приехал на праздник в Белгороде на БТРе.