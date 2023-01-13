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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Белгородцы предложили оставить в городе новогоднее оформление до конца января

Сегодня, 13:51
Фото: администрация Белгорода
Некоторые горожане просят не разбирать новогодние украшения и горки на центральной площади. Врио мэра Валентин Демидов предложил организовать голосование по этому вопросу.

Жительница Белгорода во время прямой линии с врио мэра спросила, можно ли оставить до конца месяца все новогодние декорации на Соборной площади.

«Почему всегда так рано разбирают украшения на площади? Особенно обидно по поводу горки: из-за погоды дети толком не успели даже покататься», — заявила женщина.

Валентин Демидов ответил, что стоит провести голосование по этому вопросу. «Если большинство будет за, то сохраним новогодние украшения, наверное, до конца января», — отметил он. Голосование врио опубликует на своих страницах в соцсетях. 

Напомним, что ёлку на Соборной площади открыли 17 декабря. Дед Мороз приехал на праздник в Белгороде на БТРе. 

Дед Мороз добрался в Белгород на БТР
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#Анастасия Афанасенко#Город#Новости Белгорода#Белгород#Белгородская область#Валентин Демидов#Декорации#Оформление#Соборная площадь#Горка#Новогодние украшения
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