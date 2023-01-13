Белгородцы недовольны работой сотрудников диспетчерской службы 112

О случившемся неприятном разговоре с диспетчером службы 112 в вечернем прямом эфире сообщила губернатору белгородка. Женщина позвонила по номеру 112 вечером 11 января, когда в посёлке Северный на провода ЛЭП упал беспилотник. Испуганная белгородка пыталась выяснить, что произошло и куда звонить по поводу отключенного света, но в ответ ей только нагрубили и бросили трубку.
Вячеслав Гладков удивился такому поведению диспетчера и пообещал, что попробует разобраться в произошедшей ситуации:
Я не могу сказать, что данная служба находится в подчинении правительства, но обязательно поставлю руководителя МЧС в известность. Обычно операторы очень вежливые и профессиональные, много раз их проверяли. Но мы разберёмся, в чём проблема.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что почти в полночь 11 января в посёлке Северный жители заметили яркую вспышку в небе и услышали громкий звук. Спустя время оказалось, что провода ЛЭП задел пролетающий беспилотник, он упал на землю и загорелся.