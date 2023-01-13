Белгородцы недовольны работой сотрудников диспетчерской службы 112

О случившемся неприятном разговоре с диспетчером службы 112 в вечернем прямом эфире сообщила губернатору белгородка. Женщина позвонила по номеру 112 вечером 11 января, когда в посёлке Северный на провода ЛЭП упал беспилотник. Испуганная белгородка пыталась выяснить, что произошло и куда звонить по поводу отключенного света, но в ответ ей только нагрубили и бросили трубку.