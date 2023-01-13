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Белгородцы не уезжают из-под обстрелов, а в УКС — новый врио руководителя: итоги дня

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
Жители обстреливаемого села рассказали, почему не хотят уезжать, в управлении капитального строительства новый временный руководитель, а троллейбусное депо вместе с троллейбусами хотят продать за 449,5 млн рублей.

Сёла под обстрелами

Несколько человек всё ещё живут в приграничных Журавлёвке и Нехотеевке и уезжать, по всей видимости, не собираются. Глава региона Вячеслав Гладков называет обстановку в населённых пунктах сложной. В частности, в одном из сёл Белгородского района пострадали 283 дома. Часть из них восстановить уже нельзя.

Несмотря на обстановку, некоторые жители всё равно остаются в своих домах. К примеру, 81-летняя пенсионерка, которая не хочет бросать своих животных. Продуктами ей помогают дружинники и соседка.

Белгородцы из постоянно обстреливаемого села объяснили, почему не уезжают
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Новый глава управления капстроительства

В управлении капитального строительства региона назначили нового врио руководителя. Эту должность получил Дмитрий Новиков, который ранее был первым замглавы ведомства.

До Новикова управлением руководил Алексей Сошников, которого уволили после критики со стороны губернатора Вячеслава Гладкова. Глава региона был недоволен ходом ремонта в детсадах и центре дополнительного образования в Белгороде.

В белгородском управлении капитального строительства назначили врио руководителя
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Продажа троллейбусного депо

Троллейбусы и депо в Белгороде выставили на торги за 449,5 млн рублей. Активы муниципального предприятия разбиты на 14 лотов. В первых семи — само депо. Речь о зданиях и сооружениях на сумму в 257,9 млн рублей.

В другие семь лотов включили троллейбусы, их контактные линии, кабельные линии тяговых подстанций, два грузовика и прицеп. Общая цена — 191,6 млн рублей.

Ранее на ликвидацию троллейбусной сети в Белгороде вновь обратили внимание в СК РФ. Белгородцы обращались к главе ведомства Александру Бастрыкину. Следователей заинтересовало, насколько законной была ликвидация троллейбусного сообщения.

Троллейбусы и депо в Белгороде выставили на торги за 449,5 млн рублей
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