Белгородцы не уезжают из-под обстрелов, а в УКС — новый врио руководителя: итоги дня

Несколько человек всё ещё живут в приграничных Журавлёвке и Нехотеевке и уезжать, по всей видимости, не собираются. Глава региона Вячеслав Гладков называет обстановку в населённых пунктах сложной. В частности, в одном из сёл Белгородского района пострадали 283 дома. Часть из них восстановить уже нельзя.